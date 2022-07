Copernicus: «Ακραίος Κίνδυνος» πυρκαγιάς στην Ελλάδα σήμερα

«Ακραίο Κίνδυνο» στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας δείχνει η πρόγνωση της υπηρεσίας Copernicus για σήμερα, Δευτέρα 25 Ιουλίου.

Επίσης, «Πολύ Ακραίο Κίνδυνο» δείχνει η πρόγνωση για την Κρήτη.

Χθες, η υπηρεσία Copernicus ενεργοποιήθηκε για τη χαρτογράφηση της πληγείσας από δασική πυρκαγιά περιοχής Βατερά στη Λέσβο.

📌 Ενεργοποίηση #CopernicusEMS🇪🇺 για άμεση χαρτογράφηση🛰️ της πληγείσας από δασική🔥 περιοχής #Βατερά #Λέσβος



📌 @CopernicusEMS🇪🇺 activation for the immediate mapping of the #area in #Lesvos #Vatera affected by #forestfire



