Σε δυστύχημα οφείλεται ο θάνατος 50χρονης Ελληνικής υπηκοότητας στην Κατερίνη.

Η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε την Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, μέσα στο σπίτι της πεθεράς της την οποία φρόντιζε και επισκέπτονταν καθημερινά στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε με βαθύ θλαστικό τραύμα στο μέτωπο, ενώ είχε χάσει πολύ αίμα μέχρι τη στιγμή που έφτασε στο σημείο το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία ενώ ενημερώθηκε και ιατροδικαστής για τα ευρήματα στον συγκεκριμένο χώρο. Η γυναίκα στην Κατερίνη φαίνεται πώς είχε κάποιο δυστύχημα που της στέρησε εν τέλει τη ζωή.

Η σορός της θα μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Πηγή: skai.gr

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