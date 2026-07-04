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Εντοπίστηκε 50χρονη νεκρή σε σπίτι στην Κατερίνη - Πρόκειται για δυστύχημα

Πρόκειται για μία 50χρονη γυναίκα Ελληνικής υπηκοότητας - Η σορός της θα μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Θεσσαλονίκης

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ΕΛΑΣ

Σε δυστύχημα οφείλεται ο θάνατος 50χρονης Ελληνικής υπηκοότητας στην Κατερίνη. 

Η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε την Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, μέσα στο σπίτι της πεθεράς της την οποία φρόντιζε και επισκέπτονταν καθημερινά στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε με βαθύ θλαστικό τραύμα στο μέτωπο, ενώ είχε χάσει πολύ αίμα μέχρι τη στιγμή που έφτασε στο σημείο το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία ενώ ενημερώθηκε και ιατροδικαστής για τα ευρήματα στον συγκεκριμένο χώρο. Η γυναίκα στην Κατερίνη φαίνεται πώς είχε κάποιο δυστύχημα που της στέρησε εν τέλει τη ζωή.

Η σορός της θα μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Θεσσαλονίκης. 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κατερίνη ΕΛΑΣ Θεσσαλονίκη
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