Αγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθησαν 4 κορίτσια για ξυλοδαρμό 15χρονης

Στη σύλληψη τεσσάρων κοριτσιών ηλικίας 13 και 14 ετών προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ στον Άγιο Παντελεήμονα - Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

Στη σύλληψη τεσσάρων ανήλικων κοριτσιών ηλικίας 13 και 14 ετών προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ στον Άγιο Παντελεήμονα, μετά από καταγγελία 15χρονης

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Καθημερινή, η 15χρονη Κινέζα κατήγγειλε στους αστυνομικούς, πως τέσσερις ανήλικες με καταγωγή από Ελλάδα, Αίγυπτο και Γεωργία την τραυμάτισαν το μεσημέρι της Πέμπτης στη συμβολή των οδών Καμπάνη και Αγίου Μελετίου. 

Μαζί με τις ανήλικες, που συνελήφθησαν για επικίνδυνη σωματική βλάβη, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Η ανήλικη Κινέζα διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού με εκδορές και μώλωπες.

