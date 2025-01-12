Λάρισα: 15χρονες ξυλοκοπήθηκαν από άλλες μικρότερες μαθήτριες σε πλατεία

Την περασμένη Κυριακή το βράδυ, 5 Ιανουαρίου 2025 στην πλατεία της Νεάπολης στη Λάρισα, μια ομάδα αποτελούμενη από έξι κορίτσια 13 και 14 ετών ξυλοκόπησαν δύο άλλες κοπέλες 15 ετών.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, οι 15χρονες χρειάστηκε να μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας προληπτικά και για να υποβληθούν σε κάποιες ιατρικές εξετάσεις καθώς χτυπήθηκαν και στο κεφάλι σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλαν στην αστυνομία.

Οι δύο πλευρές φαίνεται πως είχαν κάποιες διαφορές τις οποίες τα μικρότερα κορίτσια θέλησαν να λύσουν διά της βίας. Όλα φέρεται να έγιναν με αφορμή μια κλήση τηλεφώνου σε ανοιχτή ακρόαση και ένα αστείο που κατέληξε σε βίαιο επεισόδιο.

Την υπόθεση διερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

Πηγή: skai.gr

