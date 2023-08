Αττική Οδός: Κλείνουν λόγω έργων η έξοδος από Λ. Ηρακλείου και η είσοδος προς Λ.Κύμης Ελλάδα 10:18, 07.08.2023 linkedin

Οι οδηγοί μπορούν εναλλακτικά να επιλέξουν την έξοδο του κόμβου Μεταμόρφωσης (έξοδος 8) ή την έξοδο προς Λ. Κύμης (έξοδος 10) και για τις εισόδους από Λ. Κηφισίας (είσοδος 11) ή από Λ. Ηρακλείου (είσοδος 9)