Σαλαμίνα: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα - Βγήκε μόνος του ο οδηγός

Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε στη θάλασσα

Λιμενικό

Ιδιωτικής χρήσης όχημα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και έπεσε στη θαλάσσια περιοχή Αγ.Παρασκευής Σαλαμίνας.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, ο 24χρονος οδηγός και μοναδικός επιβαίνων του οχήματος εξήλθε αυτοδύναμα και είναι καλά στην υγεία του. Στο σημείο του ατυχήματος βρίσκονται στελέχη του λιμενικού σώματος.

