Σαλαμίνα: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα - Βγήκε μόνος του ο οδηγός

Ιδιωτικής χρήσης όχημα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και έπεσε στη θαλάσσια περιοχή Αγ.Παρασκευής Σαλαμίνας.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, ο 24χρονος οδηγός και μοναδικός επιβαίνων του οχήματος εξήλθε αυτοδύναμα και είναι καλά στην υγεία του. Στο σημείο του ατυχήματος βρίσκονται στελέχη του λιμενικού σώματος.

Πηγή: skai.gr

