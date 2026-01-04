Αγρότες: Προθεσμία στην κυβέρνηση μέχρι την Τετάρτη - Κλιμάκωση από την Πέμπτη

Την απόφαση να δώσουν προθεσμία στην κυβέρνηση μέχρι την Τετάρτη, προκειμένου να αντιδράσει στα βασικά τους αιτήματα, έλαβαν οι εκπρόσωποι των μπλόκων στα Μάλγαρα, μετά από μαραθώνια σύσκεψη που διήρκεσε σχεδόν τέσσερις ώρες.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κάποια αντίδραση της κυβέρνησης, η οποία να θεωρηθεί από τους αγρότες ως βάση για έναν διάλογο, αποφασίστηκε να ακολουθήσει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων την Πέμπτη και την Παρασκευή (για 48 ώρες), με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις μετακινήσεις, την αγορά και τον τουρισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κλιμάκωση αφορά, σε πρώτη φάση, τον καθολικό αποκλεισμό των εθνικών οδών και των παραδρόμων τους, καθώς και αποκλεισμό όλων των τελωνείων.

Επίσης, οι αγρότες αποφάσισαν στην πανελλαδική σύσκεψη που έλαβε χώρα στα Μάλγαρα, να θέσουν ως βασικό παράγοντα για την έναρξη του διαλόγου, να μην ταξιδέψει ο πρωθυπουργός για την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας mercosur.

Στην ανακοίνωσή τους, τόνισαν επίσης ότι θα κάνουν μία πρόταση για διάλογο, αλλά με κάποια εχέγγυα και όχι με δικαιολογίες.

Πιο αναλυτικά,

1)οι αγρότες θα κλείσουν την Πέμπτη και την Παρασκευή, με τρακτέρ και οχήματα τον κόμβο του Μπράλου, «κόβοντας την Ελλάδα στα δύο», όπως ανέφεραν στη συνέλευση τους.

2)Ταυτόχρονα, θα προχωρήσουν σε αποκλεισμούς στα Τέμπη, κλείνοντας την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Αθηνών, στην Εγνατία Οδό και στην Ιόνια Οδό, στη Σιάτιστα στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και στην Πελοπόννησο, στη Νεστάνη. Κλειστά θα είναι και τα Νέα Μάλγαρα.

3)Παράλληλα, θα συνεχιστούν οι αποκλεισμοί και στα τελωνεία και στους σταθμούς διέλευσης, Ευζώνων, Νίκης, Προμαχώνα, Εξοχής, Ορμενίου και Κήπων, όπως και σε παράδρομους σε πολλές περιοχές της χώρας.

«Θα υπάρξει γενική κλιμάκωση την Πέμπτη και την Παρασκευή και έχει το περιθώριο κυβέρνηση να δώσει λύσεις για να πάμε σε ένα πραγματικό διάλογο» ο εκπρόσωπος του μπλόκου του Ε65 Κώστας Τζέλλας και πρόσθεσε:

«Αν θέλουν αύριο κιόλας μπορούν να μας καλέσουν σε ένα διάλογο ειλικρινή, ουσιαστικό, με λύσεις για να πάμε στα σπίτια μας και να τελειώνει μια και καλή αυτό το 48ωρος αποκλεισμός. Ως πρώτο βήμα. Ο αγώνας δεν σταματάει».

«Το μήνυμα που βγήκε σήμερα μέσα από εδώ είναι ότι δεν κάνουμε σπιθαμή πίσω, δεν φοβόμαστε τίποτα, όσες κι απειλές κι αν μας ρίξουν, είμαστε χαρακωμένοι στους δρόμους, θα κλιμακώσουμε τον αγώνα απέναντι στην κυβέρνηση που δεν καταλαβαίνει» δήλωσε ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, από το μπλόκο των Νεων Μαλγάρων και συνέχισε:

«Το μήνυμα είναι ένα. Όχι στη Mercosur. Βγήκε μέσα από όλους, μέσα από την αίθουσα, από εκατοντάδες στόματα. Θέτουμε τον πρωθυπουργό προ των ευθυνών του. Δεν πρέπει να σηκωθεί και να πετάξει με το αεροπλάνο να πάει να υπογράψει τη Μερκοσούρ. Θα έχει να απολογηθεί απέναντι σε όλη την κοινωνία».

«Έχουμε στείλει στην κυβέρνηση αναλυτικό κατάλογο με τα προϊόντα και το τι ζητάμε για κάθε προϊόν. Δική της υπόθεση είναι να δει και να ελέγξει και τέλος πάντων να πάρει μια απόφαση» δήλωσε ο αγροτοσυνδικαλιστής Ρίζος Μαρούδας από το μπλόκο της Νίκαιας και συνέχισε: «Όμως δεν μπορεί να μην υπάρχουν αναπληρώσεις. Σίγουρα αυτή η αναπλήρωση είναι πάρα πολύ λίγη και είναι μέσα στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της κυβέρνησης».

Σε ερώτηση τι θα κάνουν, εάν ληφθούν διοικητικά μέτρα ο κ. Μαρούδας απαντούσε ότι «ο αγώνας μας δεν αντιμετωπίζεται με κρατική καταστολή και με αυταρχισμό», αλλά με «ικανοποίηση αιτημάτων».

Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι από αγροτικά μπλόκα, αγροτοκτηνοτροφικούς και μελισσοκομικούς συνεταιρισμούς, ζητώντας τη συνέχιση των κινητοποιήσεων «σαν ένα μπλόκο» και τονίζοντας ότι δεν επιθυμούν «προσχηματικό» διάλογο, αλλά «διάλογο ουσίας» για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Κάποιοι ανέφεραν, επίσης, ότι λόγω των ΑΤΑΚ και του monitoring πολλοί συνάδελφοι τους ακόμη παραμένουν απλήρωτοι.

Ο πρόεδρος του παραρτήματος Κ. Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας Θανάσης Σαρόπουλος ενημέρωσε τη συνέλευση των αγροτών για τις συνέπειες της Mercosur, εάν κυρωθεί. «Είναι σαν μια άλλη χώρα, μεγέθους Ελλάδας να γίνεται μέλος της Ε.Ε. χωρίς τις υποχρεώσεις της» είπε ο κ. Σαρόπουλος.

Χαιρέτισαν, επίσης, εκπρόσωπος της γενικής συνομοσπονδίας λαϊκών αγορών, που τις επόμενες μέρες σχεδιάζουν "κλείσιμο λαϊκών αγορών και της λαχαναγοράς", καθώς και εκπροσώπος των αλιέων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.