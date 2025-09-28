Αυτοκίνητο παρέσυρε μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά) στη Θεσσαλονίκη, τραυματίζοντάς τη σοβαρά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για γυναίκα ηλικίας 40-45 ετών. Η τραυματίας μεταφέρθηκε διασωληνωμένη με Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου και φέρει βαριές κακώσεις.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια του σοβαρού ατυχήματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.