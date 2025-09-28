Λογαριασμός
Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή στη Θεσσαλονίκη - Με βαριές κακώσεις στο νοσοκομείο η γυναίκα

Η τραυματίας μεταφέρθηκε διασωληνωμένη με Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου και φέρει βαριές κακώσεις 

EKAB

Αυτοκίνητο παρέσυρε μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά)  στη Θεσσαλονίκη, τραυματίζοντάς τη σοβαρά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για γυναίκα ηλικίας 40-45 ετών. Η τραυματίας μεταφέρθηκε διασωληνωμένη με Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου και φέρει βαριές κακώσεις. 

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια του σοβαρού ατυχήματος. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Τροχαίο ατύχημα Θεσσαλονίκη παράσυρση
