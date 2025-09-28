Αυτοκίνητο παρέσυρε μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά) στη Θεσσαλονίκη, τραυματίζοντάς τη σοβαρά.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για γυναίκα ηλικίας 40-45 ετών. Η τραυματίας μεταφέρθηκε διασωληνωμένη με Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου και φέρει βαριές κακώσεις.
Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια του σοβαρού ατυχήματος.
