Περίπου στις 7 το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα στην περιοχή του Ασπροπύργου και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Αγίου Γεωργίου και Χίου, σημειώθηκε μια σφοδρότατη σύγκρουση ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα, όπου είχε ως αποτέλεσμα το ένα από τα δύο οχήματα να τυλιχθεί στις φλόγες και ο οδηγός του, μόλις 20 ετών Ρομά, να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι πυροσβέστες τον ανέσυραν απανθρακωμένο, ενώ στο ίδιο όχημα ήταν μια ανήλικη κοπέλα 16 ετών την οποία κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν με ελαφρά τραύματα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο χωρίς να εκφράζεται κανένας κίνδυνος για την ζωή της.

Στο δεύτερο όχημα το οποίο ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα υπάρχουν και εκεί δύο τραυματίες. Ο ένας πιο βαριά, ο δεύτερος σε καλύτερη κατάσταση. Πιο αναλυτικά, πρόκειται για δύο άνδρες με καταγωγή από το Πακιστάν, 30 ετών και 23 ετών.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με την πρώτη εικόνα που έχει σχηματίσει η Τροχαία, ο 20χρονος οδηγός, που έχασε τη ζωή του, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το δεύτερο ΙΧ αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα, λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης, να ξεσπάσει πυρκαγιά και να απανθρακωθεί.

Οι πυροσβέστες, από την άλλη, βρίσκονταν για αρκετή ώρα στο σημείο, συγκεκριμένα, 12 άτομα με τέσσερα οχήματα, όπου πραγματοποιούσαν απεγκλωβισμούς, στη συνέχεια πλύση του οδοστρώματος και η Τροχαία επιχειρεί τώρα να καταγράψει τις ακριβές συνθήκες του συγκεκριμένου δυστυχήματος.

