Ένα τραγικό περιστατικό έχει συγκλονίσει την Αρτέμιδα καθώς ένας 17χρονος μαθητής βρέθηκε νεκρός το μεσημέρι της Τετάρτης.

Ο νέος είχε διανυκτερεύσει στο σπίτι ενός φίλου του και, όταν προσπάθησαν να τον ξυπνήσουν, αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Σύμφωνα με το rpn.gr, άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, όμως, όταν το πλήρωμα του ασθενοφόρου και η γιατρός έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια του Τμήματος Ασφαλείας Σπάτων, το οποίο διερευνά τα αίτια του θανάτου.

Πηγή: skai.gr

