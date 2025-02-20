Σε ποιους δρόμους υπάρχει κίνηση

Του Δημήτρη Κολιομιχάλη
Σε ποιους δρόμους σημειώνοντας καθυστερήσεις αυτή ώρα:
Αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου.
Καθυστερήσεις επίσης σημειώνονται:
- στην άνοδο της Κηφισού από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκηδόνα
- στην κάθοδο της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ ανά τμήματα
- στην άνοδο της λεωφόρου Φυλής στο Καματερό
- στην άνοδο της Βασ. Κωνσταντίνου
- στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη προς Ψυχικό
- στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού
Πηγή: skai.gr
