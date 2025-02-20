Λογαριασμός
Σε ποιους δρόμους υπάρχει κίνηση

Ποιους δρόμους να αποφύγετε

UPDATE: 08:29
μποτιλιάρισμα

Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Σε ποιους δρόμους σημειώνοντας καθυστερήσεις αυτή ώρα:

Αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου.

Καθυστερήσεις επίσης σημειώνονται:

  • στην άνοδο της Κηφισού από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκηδόνα
  • στην κάθοδο της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ ανά τμήματα
  • στην άνοδο της λεωφόρου Φυλής στο Καματερό
  • στην άνοδο της Βασ. Κωνσταντίνου
  • στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη προς Ψυχικό 
  • στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού
Πηγή: skai.gr

