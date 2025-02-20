Σε ποιους δρόμους υπάρχει κίνηση

Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Σε ποιους δρόμους σημειώνοντας καθυστερήσεις αυτή ώρα:

Αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου.

Καθυστερήσεις επίσης σημειώνονται:

στην άνοδο της Κηφισού από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκηδόνα

στην κάθοδο της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ ανά τμήματα

στην άνοδο της λεωφόρου Φυλής στο Καματερό

στην άνοδο της Βασ. Κωνσταντίνου

στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη προς Ψυχικό

στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού

Πηγή: skai.gr

