Αποσύρεται άμεσα ασύρματος πομπός για τηλεέλεγχο

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) με την απόφασή της με αριθμό 1164/5, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β/6199/19-11-2025), επέβαλε το μέτρο της απόσυρσης από την ελληνική αγορά του ασύρματου πομπού για τηλεέλεγχο (transmitter remote control), με εμπορική ονομασία HR MATIC MULTI2, αγνώστου κατασκευαστή

Η απόφαση αυτή βασίστηκε σε αποτελέσματα δοκιμών και ελέγχων που πραγματοποίησε η αρμόδια Ισπανική Αρχή εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού SETELECO στο συγκεκριμένο προϊόν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ισπανικής Αρχής (αρ. 2014/53/EU-E-250221-20657), διαπιστώθηκε ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ και συγκεκριμένα ως προς την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων και των κατοικίδιων ζώων (άρθρο 3.1.α).

Κατόπιν των ανωτέρω, αποφασίστηκε η απόσυρση του προϊόντος, με σχετική κοινοποίηση στα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ε.Ε. και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του συστήματος ICSMS (Σύστημα Πληροφοριών και Επικοινωνίας για την Εποπτεία της Αγοράς), στο πλαίσιο της προβλεπόμενης ενωσιακής διαδικασίας προστασίας και διασφάλισης (Άρθρο 41 του ΠΔ 98/2017, ΦΕΚ 139/Α/20.09.2017). Επειδή εντός του προβλεπόμενου τριμήνου δεν υπεβλήθη ένσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλο κράτος μέλος, το μέτρο θεωρείται πλέον δικαιολογημένο και εφαρμόζεται και στην ελληνική αγορά.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, οι οικονομικοί φορείς που έχουν διαθέσει στην ελληνική αγορά τον εν λόγω ασύρματο πομπό για τηλεέλεγχο (transmitter remote control), HR MATIC MULTI2, οφείλουν να προβούν άμεσα στις απαραίτητες διαδικασίες απόσυρσής του, ενημερώνοντας σχετικά την ΕΕΤΤ για τις ενέργειές τους.



Πηγή: skai.gr

