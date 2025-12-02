Με μπλόκα σε τουλάχιστον 8 σημεία οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Μάλιστα, σε αυτές προστίθενται και οι κτηνοτρόφοι. Σήμερα το απόγευμα αναμένονται νέες συσκέψεις και αποφάσεις. Οι ίδιοι δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο δρόμο μέχρι και τις γιορτές εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους.

Μέτα τον αποκλεισμό εθνικών οδών οι αγρότες προαναγγέλλουν μπλόκα σε λιμάνια και τελωνεία με στόχο τη μαζικότητα των δράσεων και την άσκηση πίεσης στην κυβέρνηση. Για όσους παραμένουν στους δρόμους, τα ζητήματα δεν είναι μόνο ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το αλαλούμ με τις πληρωμές αλλά και οι φυσικές καταστοροφες και οι ζωονόσοι που έχουν γονατίσει τον πρωτογενή τομέα.

Αναλυτικά τα αγροτικά μπλόκα μέχρι στιγμής

Λάρισα – Νίκαια

Μάλγαρα Θεσσαλονίκης

Ε-65, στο ύψος της Καρδίτσας

Κομοτηνή – Εγνατία

Νέα Χαλκηδόνα

Γυψοχώρι Πέλλας

Τελωνείο Κακκαβιάς

Τελωνεία Δοϊράνης και Ευζώνων στο Κιλκίς

Ενισχύεται με τρακτέρ το μπλόκο της Νίκαιας – «Κάθε μέρα θα έρχονται 200 τρακτέρ»

Με περισσότερα από 200 τρακτέρ ενισχύθηκε σήμερα το μπλόκο της Νίκαιας με αγρότες και κτηνοτρόφους να δυναμώνουν την παρουσία τους στον κόμβο, όπου η Εθνική Οδός παραμένει κλειστή, σύμφωνα με το larissanet.

Οχήματα από την ευρύτερη επαρχία της Λάρισας έφτασαν νωρίς το μεσημέρι στο μπλόκο, ενώ στο σημείο έφτασαν και οι κτηνοτρόφοι που διαμαρτυρήθηκαν νωρίτερα στην Κεντρική Πλατεία, ρίχνοντας γάλα, ζωοτροφές και άχυρα μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο της πόλης.

Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα σημειώνουν ότι το μπλόκο θα ενισχύεται καθημερινά. «Εδώ στη Νίκαια θα βλέπετε κάθε μέρα να έρχονται τρακτέρ. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να δικαιωθούμε».

Αυτή την ώρα συνεχίζεται η οργάνωση του μπλόκου, ενώ το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν νέες συνελεύσεις για τις δράσεις που θα ακολουθήσουν.

Όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ από το μπλόκο της Νίκαιας ο Λ. Βασιλείου, εκπρόσωπος Τύπου της Ένωσης Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, η Εθνική Οδός θα παραμείνει κλειστή και δεν ανοίγει για κανέναν λόγο, «εκτός αν έρθει εδώ το Μέγαρο Μαξίμου και μας δώσει τις απαραίτητες απαντήσεις». Πλέον, ανέφερε, δεν πηγαίνουμε πλέον σε υπουργεία. «Ό,τι ήταν να κάνουμε στην Αθήνα το έχουμε κάνει. Τώρα περιμένουμε τον υπουργό εδώ να δώσει απαντήσεις και μετά θα ανοίξουμε τους δρόμους. Περιμένουμε τον πρωθυπουργό τον ίδιο».

Στο μεταξύ οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης προειδοποιούν με κλείσιμο αεροδρομίων και λιμανιών τη Δευτέρα.

Είναι αυτονόητο το δικαίωμα της διαδήλωσης. Είναι όμως διαφορετικό ζήτημα να καταλαμβάνεις τελωνεία και Λιμάνια, τα πράγματα είναι σοβαρά, έχουν μεγάλο κόστος και υπάρχουν συγκεκριμένα αδικήματα για τα οποία μπορεί να κατηγορηθεί κανείς, τόνισε στο ΣΚΑΙ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις

Ο κ. Χρυσοχοϊδης τόνισε επίσης πως δε θα γίνει ανεκτό να προκαλεί κάποιος καταστροφή δημόσιας περιουσίας.

Άνοιξε το τελωνείο Ευζώνων - Θα κλείσει ξανά στις 17.00

Άνοιξε το τελωνείο Ευζώνων που είχε αποκλειστεί νωρίτετα από αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής. Αναμένεται να κλείσει ξανά στις 17.00 και να γίνει νέα σύσκεψη για τα επόμενα βήματα.

Ήπειρος

Οι αγρότες στην Ήπειρο από τις επόμενες ημέρες στήνουν μπλόκα με τα αγροτικά μηχανήματα σε κομβικά σημεία της περιοχής.

Ήδη, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τον νομό Ιωαννίνων προχώρησαν σε 3ωρο αποκλεισμό του κόμβου στο Καλπάκι, τις δύο προηγούμενες ημέρες. Σήμερα, αναμενόταν να κλείσουν τον κόμβο, ουσιαστικά την εθνική οδό Ιωαννίνων- Κακκαβιας, από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που κλιμακώνονται σε όλη τη χώρα.

Αύριο το μεσημέρι, οι αγρότες της Πρέβεζας αναμένεται να στήσουν μπλόκο στον Λούρο.

Χθες το βράδυ, αντιπροσωπεία αγροτοκτηνοτρόφων της Άρτας ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης πως θα βγουν αγρότες και κτηνοτρόφοι στους δρόμους, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στη μορφή και το σημείο της κινητοποίησης.

Τετράωρος αποκλεισμός στην παλαιά Εθνική Θεσσαλονίκης–Έδεσσας από αγρότες της Χαλκηδόνας

Σε τετράωρο αποκλεισμό της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, στο ύψος της Χαλκηδόνας -και στα δύο ρεύματα, προχώρησαν από τη μία μετά το μεσημέρι αγρότες της ευρύτερης περιοχής.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του αγροτικού μπλόκου που στήθηκε στην είσοδο της Χαλκηδόνας από χθες οπότε και έγινε συμβολικός αποκλεισμός μίας ώρας (από τις 14.30), ανέφερε ότι δεν αποκλείεται η κινητοποίησή τους να διαρκέσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ, όπως τόνισε, το μπλόκο ολοένα και ενισχύεται.

Σε τροχιά κινητοποιήσεων οι αγρότες του Έβρου - Κάλεσμα συμμετοχής σε Ροδόπη και Ξάνθη

Στο τελωνείο των Κήπων κατευθύνθηκαν, σήμερα, με τα τρακτέρ τους οι αγρότες του νοτίου και κεντρικού Έβρου διεκδικώντας -μεταξύ άλλων- εξόφληση των ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χαμηλότερο κόστος παραγωγής και τη διασφάλιση μιας βιώσιμης αγροτικής πολιτικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, στις 16.00 αναχώρησαν για το Τελωνείο των Κήπων τα τρακτέρ από την περιοχή του Σουφλίου και ένα τέταρτο αργότερα τα τρακτέρ από το Τυχερό. Οι δύο μηχανοκίνητες πορείες θα συναντηθούν στον Προβατώνα, απ' όπου και θα κατευθυνθούν στον Πέπλο. Εκεί θα έχουν μεταβεί και τα τρακτέρ της περιοχής των Φερών και στη συνέχεια όλοι μαζί θα σταθμεύσουν στον χώρο του Τελωνείου, προκειμένου να προχωρήσουν σε διακοπή της κυκλοφορίας μόνο των φορτηγών διεθνών μεταφορών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας -από και προς Τουρκία.

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης απηύθυνε δημόσιο κάλεσμα συμμετοχής στις κινητοποιήσεις προς τους αγροτικούς και κτηνοτροφικούς συλλόγους Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου, Κομοτηνής και Ξάνθης, προκειμένου, όπως σημειώνει στην προαναφερθείσα ανακοίνωση, να σταλεί ένα μήνυμα ενότητας και αγωνιστικότητας.

Οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βορείου Έβρου - Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας - έχουν εξαγγείλει την έναρξη των κινητοποιήσεών τους για την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, οπότε και θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας των φορτηγών διεθνών μεταφορών στον κόμβο των Καστανεών καθώς και όλων των οχημάτων στο τελωνείο των Καστανεών και στον συνοριακό σταθμό Ορμενίου.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας προγραμματίζουν κινητοποιήσεις

Κινητοποιήσεις προγραμματίζουν να ξεκινήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας και της Αιγιάλειας.

Ειδικότερα, αύριο, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας αναμένεται να συγκεντρωθούν στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας, όπου θα πραγματοποιηθεί συνέλευση για την λήψη αποφάσεων.

Στην Αιγιάλεια, μέλη του αγροτικού συλλόγου «Μπακόπουλος - Ντρίνιας» πραγματοποίησαν συνέλευση το βράδυ της Δευτέρας στο εργατικό κέντρο του Αιγίου.

Όπως ανακοινώθηκε, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα στον κόμβο του Σελινούντα, στο Αίγιο.

Επίσης, σήμερα στις 8 το βράδυ θα συνεδριάσουν στην περιοχή Σταυροδρόμι, τα μέλη του αγροκτηνοτροφικού συλλόγου Ερυμάνθου, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις.

Κέλλας στον ΣΚΑΪ: Πληρώθηκε το 70% της ενίσχυσης έναν μήνα αργότερα γιατί έκλεισε το ΟΣΔΕ

«Δεν πήραν το 40% των επιδοτήσεων», ανέφερε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας απαντώντας σε αγρότες στον ΣΚΑΪ. «Πληρώθηκε το 70% της βασικής ενίσχυσης, η προκαταβολή. Όπως πληρώνεται κάθε χρόνο, φέτος όμως πληρώθηκε έναν μήνα αργότερα τέλη Νοεμβρίου αντί τέλη Οκτωβρίου. Γιατί έγινε αυτό; Γιατί άργησε να κλείσει το ΟΣΔΕ, έκλεισε 20 Οκτωβρίου. Γιατί έκλεισε 20 Οκτωβρίου; Κατόπιν αιτήματος των αγροτών επειδή υπήρχαν προβλήματα με τα συστήματα ταυτοποίησης των αγροτεμαχίων».

«Ως εκ τούτου, πήγαμε έναν μήνα μετά και πληρώθηκε κανονικά η προκαταβολή, 363 εκατομμύρια ευρώ. Πέρσι είχαν πληρωθεί 470 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια λιγότερα δηλαδή. Αυτά τα ποσά κρατούνται και θα αποδοθούν στο τέλος των εκκαθαρίσεων. Οι αγρότες ζητούσαν παράταση για να ρυθμίσουν το θέμα αυτό των δηλώσεων του ΟΣΔΕ», συμπλήρωσε ο κ. Κέλλας.

«Γιατί είναι τα λεφτά λιγότερα που πληρώθηκαν φέτος; Πρώτον γιατί ήταν λιγότερες οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν, δεύτερον γιατί μετά τη συμφωνία με την Κομισιόν και τις δυο επιστολές που έστειλαν το καλοκαίρι, δεν θα πληρωθεί κανείς χωρίς εξαντλητικούς ελέγχους. Έχουν κρατηθεί 44.000 ΑΦΜ για έλεγχο, είναι 2.000 ΑΦΜ εμπλεκόμενοι στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι σαφώς δεν θα πάρουν ευρώ. Εξ αυτών, επίσης, 12.000 ΑΦΜ έχουν προβλήματα ταυτοποίησης των αγροτεμαχίων με το ΚΑΕΚ και το ΑΤΑΚ, ενώ υπάρχουν κι άλλα 14.000 ΑΦΜ κτηνοτροφικά, τα οποία φέτος επειδή καταργήθηκε η τεχνική λύση θα μπορούν από νησιωτικές περιοχές να πάρουν βοσκοτόπια μόνο σε όμορους νομούς».

Ως προς το αγροτικό πετρέλαιο και το αίτημα του αγροτικού κόσμου για αφορολόγητο, ο κ. Κέλλας σημείωσε:

«Αγροτικό πετρέλαιο υπήρχε. Το κατάργησε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας το 2016, το επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ. Εμείς είμαστε το κόμμα των αγροτών, αποδεδειγμένα και όχι με λόγια. Την πρώτη χρονιά οι αγρότες πήραν 70 εκατ., τη δεύτερη χρονιά φτάσαμε στα 85 σε συμφωνία με τους αγροτοσυνδικαλιστές και νομοθετείται πέρσι τον Σεπτέμβριο η επιστροφή του ΕΦΚ, δηλαδή το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο. Κι έρχεται ο πρωθυπουργός και βάζει άλλο 50%».

Υπάρχει ένα πρόβλημα με κάποιους που δεν πήραν επιστροφή του φόρου κατανάλωσης αφορολόγητο, γιατί το σύστημα των πρατηρίων δεν διαβάζει το σύστημα της ΑΑΔΕ, ενημέρωσε ο υφυπουργός. «Επικοινώνησαν μαζί μου προχθές η Ομοσπονδία Πρατηριούχων Ελλάδος, μου έθεσε το πρόβλημα και κανόνισα ραντεβού με τον κ. Πιτσιλή από την ΑΑΔΕ. Αναμένονται να δοθούν οι τεχνικές οδηγίες, για να βρεθεί τρόπος όσοι έχασαν το πετρέλαιο το προηγούμενο διάστημα να το πάρουν».

Παράλληλα, αναφορικά με το Μέτρο 23 τόνισε πως αποτελεί καινούργιο μέτρο, επομένως δεν τίθεται ζήτημα περικοπής αφού είναι η πρώτη φορά που αυτό εφαρμόζεται.

Οι κλειστοί δρόμοι και οι εναλλακτικές διαδρομές

Θεσσαλονίκη

Στα Μάλγαρα, κλειστό παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα.

Ειδικότερα, από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ισχύουν και μέχρι νεωτέρας, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στο ρεύμα πορείας με κατεύθυνση από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, όλα τα οχήματα με προορισμό την Αθήνα θα εκτρέπονται στον Α/Κ Ευζώνων και μέσω του Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Ευζώνων, κόμβο της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Εδέσσης, και των νομών Ημαθίας και Πέλλας θα κατευθύνονται προς Αθήνα

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώθηκε ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, από την 12:00΄ ώρα σήμερα (2-12-2025) και μέχρι νεωτέρας, διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εγνατία Οδό, μεταξύ του Δυτικού ανισόπεδου κόμβου Κομοτηνής και του Ανατολικού ανισόπεδου κόμβου Κομοτηνής, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ξάνθη.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες διαδρομές μέσω της πόλεως της Κομοτηνής.

Λάρισα

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώθηκε ότι, σύμφωνα με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, από ώρα 17.00’ της περασμένης Κυριακής (30-11-2025) και μέχρι νεωτέρας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων, στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε., από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί του Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη και Λάρισα, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.) προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται: είτε στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) είτε στην πόλη της Λάρισας αντίστοιχα.

Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί του Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Αθήνα και Λάρισα, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται είτε στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.) είτε στην πόλη της Λάρισας αντίστοιχα.

Επιπλέον, έχει διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών από τον κόμβο Βιοκαρπέτ (5o χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών) έως τον κόμβο Νίκαιας συμπεριλαμβανόμενων των κλάδων εισόδου και εξόδου αυτού.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη:

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη θα αναστρέφονται στο ύψος του κόμβου της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και θα κινούνται με κατεύθυνση από Λάρισα προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.).

Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα:

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση προς Αθήνα θα αναστρέφονται στο ύψος του κόμβου της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και θα κινούνται με κατεύθυνση από Λάρισα προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.).

Καρδίτσα

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώθηκε ότι, με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, τροποποιούνται οι αναφερόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα:

Αίρονται οι προσωρινές απαγορεύσεις κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ε.Ο. Καρδίτσας – Λάρισας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 11η χ/θ (1η διασταύρωση Ματαράγκας – έξοδος ΒΙ.ΠΕ.) & στην Ε.Ο. Καρδίτσας – Λαμίας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 15η χ/θ (διασταύρωση Καρποχωρίου – αερογέφυρα Σοφάδων).

Επιπλέον, από την 16.15΄ ώρα την Κυριακή (30-11-2025) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, ισχύει προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, από το Δέλτα Παλαμά έως το 2ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Γοργοβιτών – Δέλτα Παλαμά.

Σημειώνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας όλων των οχημάτων:

στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του Ανισόπεδου Κόμβου Καρδίτσας του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65 (Σχετ. η από 30-11-2025 ανακοίνωσή μας) &

στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65) από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

