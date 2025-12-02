Με συνθήματα όπως «μας σκότωσαν τα ζα, πανώλη κι ευλογιά», ήχους από κουδούνες και φωνές, κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας έκαναν σήμερα δυναμική διαδήλωση μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας.

Σε μια συμβολική κίνηση, άδειασαν δοχεία με γάλα και πέταξαν μπάλες με άχυρο στο οδόστρωμα, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πολιτική που, όπως λένε, τους οδηγεί στην καταστροφή.

«Μας πετάνε ψίχουλα»

Ένας από τους διαμαρτυρόμενους κτηνοτρόφους ξέσπασε μπροστά στις κάμερες, μιλώντας για την αδικία που βιώνουν: «Ανθρώπους που βγήκαν να διαμαρτυρηθούν τους τραβάς στα δικαστήρια. Ούτε κλέψαμε, ούτε πειράξαμε ανθρώπους. Μας έχουν αγανακτήσει, μας πετάνε ψίχουλα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνέχισε με οργή για τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις: «Περίμεναν ένα χρόνο και ενάμιση να μας αναγγείλουν εισόδημα. Δεν κοίταξαν να δουν ακριβώς τι χάσανε, αυτοί που έχασαν τα κοπάδια και δεν έχουν να ζήσουν. Να ξέρει η κυβέρνηση πλέον ότι είμαστε όλοι μαζί. Δεν υπάρχουν κόμματα, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει κατάντια, φτώχεια».

«Να 'ρθει ο Πρωθυπουργός να δει πως μας τελειώνουν»

Έτερος κτηνοτρόφος κάλεσε τον Πρωθυπουργό να επισκεφθεί την περιοχή: «Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πρέπει να 'ρθει εδώ να μας κοιτάξει στα μάτια. Γιατί μας τελειώνουν και θέλουν να φύγουμε από εδώ. Μας κόβουν τα πόδια σιγά σιγά. Αυτή τη στιγμή, απ' την ευλογιά, οι ενισχύσεις πετσοκομμένες στους κτηνοτρόφους. Ντροπή τους! Πρέπει εδώ και τώρα να πάρουν μέτρα, ειδάλλως ήρθαμε να μείνουμε, δεν θα φύγουμε».

Οι διαδηλωτές, μετά τη συγκέντρωση, κατευθύνθηκαν προς το μπλόκο της Νίκαιας για να ενισχύσουν τον αγώνα των αγροτών.

Πηγή: skai.gr

