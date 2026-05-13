Απεργία της ΑΔΕΔΥ σήμερα: «Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες - Κανονικά τα ΜΜΜ»

Σε πανελλαδική, πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία προχωρούν σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου, οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 10.30 το πρωί, αλλά και κινητοποιήσεις σε όλες τις πόλεις της χώρας.

Όπως διευκρίνισε η ΑΔΕΔΥ, η απεργιακή κινητοποίηση δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) σήμερα, τα οποία δεν εντάσσονται στον δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από αυτή.

Η ανακοίνωση:

«Αύριο, (σ.σ. σήμερα) Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, είναι η Πανελλαδική, πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία, με συγκέντρωση στην Αθήνα, στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος, αλλά και σε όλες τις πόλεις της χώρας.

Αυτό σημαίνει ότι απεργούν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, με κάθε σχέση εργασίας, ότι «κλείνουν» οι δημόσιες υπηρεσίες.

Με αφορμή αναρτήσεις «ειδήσεων» διαφόρων Μέσων Ενημέρωσης, που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά συνεχώς αναπαράγονται, διευκρινίζουμε ότι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) δεν εντάσσονται στον δημόσιο τομέα, οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΕΔΥ και επομένως η αυριανή απεργιακή μας δεν θα επηρεάσει την «κανονική» τους λειτουργία.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.