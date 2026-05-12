Φωτιά σε δώμα στον Λυκαβηττό - Ένας άνδρας υπέστη ελαφρά τραύματα

Φωτιά σε δώμα πέμπτου ορόφου, επί της οδού Αρματολών και Κλεφτών στον Λυκαβηττό, ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα και μετά από «έφοδο» στο δώμα κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένοικος του διαμερίσματος χρειάστηκε να πηδήξει σε διπλανό χώρο για να μην κινδυνεύσει και κατά τη διαφυγή του τραυματίστηκε στα άκρα, δίχως η κατάστασή του να εμπνέει ανησυχία.

Πηγή: skai.gr

