Με τις μελωδίες του να συνοδεύουν το τελευταίο «αντίο» και με έναν αυθόρμητο κύκλο χορού να στήνεται στο Α’ Νεκροταφείο, η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον μεγάλο δημιουργό Διονύση Σαββόπουλο, σε μια τελετή που έμοιαζε περισσότερο με γιορτή της ζωής του.



Η διαδικασία του αποχαιρετισμού ξεκίνησε από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, με τη σορό του να εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσιο της Μητρόπολης Αθηνών. Από τις 8 το πρωί, απλοί πολίτες με ένα λουλούδι στο χέρι περίμεναν υπομονετικά για να τιμήσουν τον «Νιόνιο» τους. «Με τα λίγα χρήματά μου είχα αγοράσει μία κασέτα, του Σαββόπουλου», ψιθύρισε ένας άνδρας με δάκρυα στα μάτια.



Συγκινητική ήταν η στιγμή της εξόδου του φερέτρου από τη Μητρόπολη, υπό τους ήχους του «Τι έπαιξα στο Λαύριο», με την οικογένειά του να ακολουθεί συντετριμμένη. Μια μεγάλη πομπή κόσμου συνόδευσε τη σορό στο Α’ Νεκροταφείο, ακολουθώντας τη διαδρομή από την Αμαλίας και την Αρδηττού έως την οδό Αναπαύσεως.



Εκεί, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων έπαιξε, μεταξύ άλλων, το «Ας κρατήσουν οι χοροί» και δεκάδες πολίτες, άλλοι δακρυσμένοι και άλλοι με χαμόγελα, άρχισαν να τραγουδούν και να χορεύουν, μετατρέποντας το πένθος σε έναν ύστατο φόρο τιμής, όπως θα ταίριαζε σε μια συναυλία του.



Αρκετοί παρέμειναν για ώρες στο σημείο. Αφού αποχώρησε ο περισσότερος κόσμος, πλησίασαν τον τάφο του σε ένα πιο ήσυχο σημείο του νεκροταφείου, για να αφήσουν ένα λουλούδι στο ανολοκλήρωτο μνήμα, με τον απλό ξύλινο σταυρό που έγραφε λιτά: «Διονύσης Σαββόπουλος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.