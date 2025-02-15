Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας, παίχτηκε η δεύτερη πράξη του σοβαρού επεισοδίου που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (14/2) στην πλατεία της Ανθήλης με πρωταγωνιστές έναν Ρομά και κατοίκους της Κοινότητας.

Ο Ρομά συνελήφθη μετά από έγκληση του Προέδρου της Κοινότητας Μάριου Μπούτση για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς υποστηρίζουν ότι οδήγησε το αμάξι του κατά πάνω τους με ανθρωποκτόνο πρόθεση, ενώ και ο Ρομά μήνυσε τον Πρόεδρο για απειλή και πρόκληση φθορών στο όχημά του, καθώς όπως υποστήριξε εκείνοι κινήθηκαν απειλητικά εναντίον του και του έσπασαν τα τζάμια από το αυτοκίνητο.

Αποτέλεσμα ήταν να συλληφθούν και οι δύο και το πρωί του Σαββάτου να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Για την περίπτωση που αφορά τον Πρόεδρο της Κοινότητας διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να εξεταστούν όλα τα στοιχεία για τη στήριξη ή όχι της κατηγορίας και αφέθηκε ελεύθερος.

Για την περίπτωση που αφορά τον Πρόεδρο της Κοινότητας διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να εξεταστούν όλα τα στοιχεία για τη στήριξη ή όχι της κατηγορίας και αφέθηκε ελεύθερος.

Να σημειώσουμε ότι από νωρίς στο Δικαστικό Μέγαρο είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες κάτοικοι της Ανθήλης αλλά και Ρομά, οι οποίο κάθισαν σε απόσταση, χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό. Η παρουσία πάντως της Αστυνομίας ήταν έντονη με επικεφαλής των Διευθυντή της ΔΑ Φθιώτιδας Αστυνομικό Διευθυντή Ανδρέα Κυρίτση.

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τους κατοίκους της Ανθήλης, ο Πρόεδρος μαζί με άλλα άτομα βρισκόντουσαν γύρω στις 11 το πρωί στην πλατεία του χωριού, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής επιχείρησης στον καταυλισμό, όταν ο Ρομά που συνελήφθη, κινήθηκε με ανθρωποκτόνο πρόθεση εναντίον τους, γλυτώνοντας την τελευταία στιγμή.

Από την άλλη ο Ρομά υποστήριξε ότι πολλά άτομα Ανθηλιώτες τον περικύκλωσαν βρίζοντάς τον και κινούμενοι απειλητικά εναντίον του, εκείνος προσπάθησε απλά να τους ξεφύγει. Μάλιστα κατέθεσε ότι του έσπασαν και δύο τζάμια από το όχημα που οδηγούσε.

Πηγή: Lamiareport.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.