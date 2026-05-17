Εύβοια: Βρέθηκαν οι τρεις περιπατητές που είχαν χαθεί - Είναι σε καλή κατάσταση

Επιχείρηση διάσωσης πραγματοποίησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Εύβοιας, καθώς τρεις περπατητές, συγκεκριμένα δύο άντρες και μία γυναίκα, είχαν εξαφανιστεί στο καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου Χαλκίδας.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evia online, το βράδυ της Κυριακής ήχησε συναγερμός στην πυροσβεστική υπηρεσία, όταν ειδοποιήθηκε για τον αποπροσανατολισμό τριών περιπατητών 2 ανδρών και μίας γυναίκας στην περιοχή που βρίσκεται το καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου Χαλκίδας στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι τρεις περιπατητές κατάφεραν να επαναπροσανατολιστούν και είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

Πηγή: skai.gr

