Συνελήφθη 55χρονος Τούρκος στην Αλεξανδρούπολη: Βρέθηκαν στο σκάφος του 61 όπλα και 2.916 φυσίγγια

Συνελήφθη ένας 55χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Τουρκίας) για εισαγωγή, λαθρεμπορία, μεταφορά, κατοχή και αποθήκευση όπλων και φυσιγγίων με σκοπό τη διάθεσή τους σε τρίτους για διάπραξη κακουργήματος, κατά παράβαση των άρθρων 2, 6, 7 και 11 του Ν. 2168/1993 (Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις), όπως ισχύει και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση κατά παράβαση του άρθρου 187 του Π.Κ. (Εγκληματική οργάνωση), όπως ισχύει.

Κατόπιν έρευνας στο σκάφος του- σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας - βρέθηκαν εξήντα ένα (61) όπλα διαφόρων διαμετρημάτων και τύπων (όπλα χειρός, πιστόλια, περίστροφα, σιγαστήρες κλπ) με διάφορα παρελκόμενα καθώς και δύο χιλιάδες εννιακόσια δεκαέξι (2.916) φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και τύπων, κατάλληλων και για πολεμική χρήση.

Συγκεκριμένα, τις μεσημβρινές ώρες την 28/01/25, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Αλεξανδρούπολης ότι ένα μηχανοκίνητο σκάφος με έναν αλλοδαπό επιβαίνοντα έπλεε ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προσέγγισε το σημείο και περισυνέλεξε τον αλλοδαπό, τον οποίο αποβίβασε με ασφάλεια στο λιμάνι. Σε έλεγχο των εγγράφων του ανωτέρω, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για έναν 55χρονο υπήκοο Τουρκίας, ο οποίος είχε δηλωθεί ως εξαφανισθείς στη βάση δεδομένων SIRENE SIS.

Ο 55χρονος διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου, όπου παραμένει για νοσηλεία φρουρούμενος. O ανευρεθείς οπλισμός, καθώς και το σκάφος του συλληφθέντα, το οποίο έχει ανελκυστεί, κατασχέθηκαν για περαιτέρω έρευνα και εργαστηριακές-εγκληματολογικές εξετάσεις. Επιπρόσθετα, την 29/01/25, με τη συνδρομή στελεχών της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και σε συνεργασία με προσωπικό της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εντοπίστηκε στην Αλεξανδρούπολη το Ι.Χ.Ε. όχημα ιδιοκτησίας του 55χρονου, το οποίο κατασχέθηκε. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης.

Πηγή: skai.gr

