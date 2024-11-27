Το πρωή της Τετάρτης τελέστηκε η κηδεία του Αντώνη Λυμπέρη στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών. Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί είπαν το τελευταίο «αντίο» στον εκδότη που έφυγε σε ηλικία 71 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή το πρωί της Δευτέρας, σκορπίζοντας τη θλίψη. Ο Αντώνης Λυμπέρης ένας από τους ισχυρότερους εκδότες των '90s και του 2000 άφησε το δικό του αποτύπωμα στον χώρο εκδίδοντας μια σειρά από ιλουστρασιόν περιοδικά που έγραψαν ιστορία.

Υποβασταζόμενη έφτασε κοιμητήριο η σύζυγός του Έλενα Μακρή, ενώ Πέτρος Κωστόπουλος, Μαρία Μπακοδήμου, Σίλια Κριθαριώτη, Μάκης Τσέλιος και Άδωνις Γεωργιάδης ανάμεσα στις προσωπικότητες που έδωσαν το «παρών»

Δείτε φωτογραφίες από την κηδεία:

