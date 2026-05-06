Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Τρίτη, ο 54χρονος που σκότωσε χτες, Τρίτη, τον 21χρονο στον κεντρικό δρόμο της Αμμουδάρας Ηρακλείου, καθώς τον θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023.

Στον καθ' ομολογίαν δράστη αναμένεται να ασκηθούν βαρύτατες κατηγορίες και ποινική δίωξη. Επίσης, όπως έγινε γνωστό συνελήφθη και η σύζυγος του 54χρονου, ως συνεργός, επειδή επέβαινε ως συνοδηγός στο αμάξι όταν σημειώθηκε η εκτέλεση.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε πως είχε προηγηθεί ένα καταγεγραμμένο περιστατικό με τον 54χρονο και το θύμα, ενώ κατά τις πρώτες ενδείξεις της αστυνομίας, δεν είχε στηθεί ενέδρα, με τα δύο οχήματα θύτη και θύματος να συναντώνται τυχαία στον δρόμο.

«Ένα περιστατικό έχει καταγραφεί από την ΕΛΑΣ μεταξύ θύματος και δράστη το 2024. Τότε, συνελήφθη ο δράστης, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και μάλιστα τότε τού αφαιρέθηκε και η νόμιμη άδεια οπλοφορίας που κατείχε για κυνηγητικό οπλισμό, καθώς και ο οπλισμός. Μάλιστα υπήρξε και δικαστική απόφαση ώστε να μην πλησιάζει το θύμα ο δράστης. Φαίνεται βέβαια εδώ ότι συναντήθηκαν τυχαία εχθές το απόγευμα τα δύο άτομα. Δεν φαίνεται να υπήρξε κάποιο ραντεβού ή ενέδρα. Εξετάζεται αν ανέμενε σε κάποιο σημείο ο δράστης το θύμα».

«Αρχικά εμβόλισε το όχημα του θύματος και στη συνέχεια κατέβηκε πεζός και τον πυροβόλησε», σημείωσε.

Ερωτώμενη σχετικά με το εάν υπήρξαν και άλλα περιστατικά πριν το έγκλημα, η κ. Δημογλίδου απάντησε πως δεν είχαν καταγγελθεί στην ΕΛΑΣ, ενώ στο παρελθόν οι δύο οικογένειες είχαν φιλικές σχέσεις.

Για το όπλο της δολοφονίας, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ διευκρίνισε πως «προφανώς και δεν είχε άδεια. Πρόκειται για ένα περίστροφο το οποίο παρέδωσε ο ίδιος στους αστυνομικούς. Και συνελήφθη από κοινού με τη σύζυγό του επειδή επέβαιναν μαζί στο όχημα, ως συνεργός. Έχει σχηματιστεί κοινή δικογραφία».

Πηγή: skai.gr

