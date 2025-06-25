Με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Αθηναίων, αναφέρεται στο πρόβλημα των ναρκωτικών στο κέντρο της πόλης, χαρακτηρίζει «γενικόλογες αναφορές» τον σχεδιασμό της κυβέρνησης, ενώ ζητά να μην υπάρξουν άλλες δομές στο κέντρο της Αθήνας, αλλά να υπάρξει αποκέντρωση και ισόρροπη κατανομή των δημόσιων δομών.

«Ο Δήμος Αθηναίων έχει επανειλημμένως ζητήσει από την κυβέρνηση να δοθεί λύση στο θέμα της διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών ουσιών στο κέντρο της Αθήνας. Καταθέσαμε μάλιστα τις δικές μας αναλυτικές προτάσεις, με το Σχέδιο Δράσης κατά των ναρκωτικών, που ψηφίστηκε από το Δημοτικό μας Συμβούλιο στις 26/2/2025», αναφέρει αρχικά και στη συνέχεια τονίζει:

«Ο Δήμος διατηρεί μια δομή φιλοξενίας χρηστών (σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ), ενώ μέσω του ”ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ” προχωρεί σε προγράμματα πρόληψης και ενημέρωσης κατά της χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Έχουμε, επίσης, προμηθευτεί δύο κινητές μονάδες για χώρους εποπτευόμενης χρήσης.

Η εικόνα των εκατοντάδων ταλαιπωρημένων και εγκαταλελειμμένων ατόμων-χρηστών, ιδιαίτερα στα πέριξ της οδού Αγίου Ιεροθέου, των πλατειών Αγίου Παύλου, Αμερικής, Κλαυθμώνος, Καραϊσκάκη, Κουμουνδούρου, Κάνιγγος και της πρυτανείας Πανεπιστημίου Αθηνών κ.ά., αποτελεί ντροπή για την κοινωνία μας.

Επιπλέον, δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα για τους κατοίκους της περιοχής, τα οποία έχουν οδηγήσει σε έντονες διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις. Είναι μια υγειονομική βόμβα που δεν πρέπει να ”σκάσει” και να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα σε όλη την Αθήνα.

Η κυβέρνηση παρουσίασε σήμερα τον σχεδιασμό της για μια ολιστική -όπως δηλώνει- παρέμβαση στο πρόβλημα. Επισημαίνουμε ότι πρόκειται για ένα σχέδιο με γενικόλογες αναφορές, από το οποίο ανακύπτουν και σοβαρά ερωτήματα.

Για παράδειγμα, ενώ εξαγγέλλεται η δημιουργία νέων κέντρων ημέρας και φιλοξενίας χρηστών, καθώς και δομών ασφαλούς καταφυγίου (όπου γίνεται και ασφαλής χρήση), δεν προσδιορίζεται το πού θα γίνουν. Θέμα εξόχως σοβαρό μιας και το κέντρο της Αθήνας είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο, με δύο ανοιχτές δομές του ΕΟΠΑΕ και μία του Δήμου Αθηναίων να λειτουργούν στην περιοχή. Γι' αυτό το κέντρο της πόλης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ”σηκώσει” νέες δομές υποστήριξης.

Κεντρική στόχευση, αντίθετα, πρέπει να είναι η αποκέντρωση και ισόρροπη κατανομή των δημόσιων δομών.

Επιπλέον, το σχέδιο της κυβέρνησης περιλαμβάνει κυρίως μέσο-μακροπρόθεσμους στόχους, κάτι που δεν προσφέρει απαντήσεις στα πιεστικά ερωτήματα των κατοίκων των δύσκολων περιοχών της πόλης».

Καταλήγοντας αναφέρει πως «αυτοί ήταν και οι λόγοι που ο Δήμος Αθηναίων δεν συμμετείχε στη σημερινή συνέντευξη Τύπου της κυβέρνησης» και σημειώνει: «Παρά τις σοβαρές επιφυλάξεις του, ο Δήμος Αθηναίων θα παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή του σχεδίου, στηρίζοντας κάθε μέτρο που συμβάλλει στη θετική αντιμετώπιση του προβλήματος, εκδηλώνοντας την αντίθεσή του σε ό,τι προσθέτει προβλήματα στις ήδη επιβαρυμένες περιοχές της Αθήνας».

Πηγή: skai.gr

