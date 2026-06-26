Allwyn: «A Night for the Nationals»

Να αναδείξουν όσα συμβαίνουν πολύ πριν από το χειροκρότημα, το μετάλλιο ή την απονομή. Το «A Night for the Nationals», που διοργάνωσε η Allwyn στο Anassa την Τρίτη 23 Ιουνίου, ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Ήταν μια γιορτή αφιερωμένη στον ελληνικό αθλητισμό, αλλά κυρίως στους ανθρώπους που τον υπηρετούν καθημερινά, στις ιστορίες που δεν φτάνουν πάντα στα πρωτοσέλιδα και στην προσπάθεια που προηγείται κάθε μεγάλης διάκρισης.

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas, Jan Karas

Σε μια βραδιά με έντονο συμβολισμό, η Allwyn ανακοίνωσε επίσημα τις στρατηγικές χορηγικές συνεργασίες της με τις πέντε κορυφαίες εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες της χώρας: την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ), την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΚΟΕ), την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ) και τον ΣΕΓΑΣ. Για πρώτη φορά, πέντε διαφορετικοί κόσμοι του ελληνικού αθλητισμού βρέθηκαν κάτω από μία κοινή «ομπρέλα», σε μια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ενιαίο πλαίσιο στήριξης των εθνικών ομάδων και των αθλητών.

Θανάσης Πρωτοψάλτης, Μάριος Γκιούρδας, Κώστας Χριστοφιδέλης, Λαμπρινή Κωνσταντινίδου και Γιώργος Καραμπέτσος

Το μήνυμα της βραδιάς ήταν ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή. Ότι οι μεγάλες επιτυχίες δεν διαρκούν μόνο λίγα λεπτά, δεν είναι φωτογραφίες της στιγμής αλλά είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς διαδρομής που απαιτεί καθημερινή προσπάθεια, συνέπεια, υπομονή, επιμονή και ανθρώπους που πιστεύουν στους αθλητές ακόμη και όταν τα οι προβολείς της δημοσιότητας σβήσουν.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas, Οδυσσέας Χριστοφόρου

Και η Allwyn θέλει να δείξει ότι δεν είναι μόνο χορηγός των μεγάλων διοργανώσεων, αλλά και ένας συνοδοιπόρος των εθνικών ομάδων σε κάθε στάδιο της πορείας τους. Στηρίζοντας τον αθλητή, τον άνθρωπο, την ιστορία της ζωής του, το story που κρύβεται πίσω από κάθε μεγάλη διάκριση.

Η φιλοσοφία της εταιρείας ξεπερνά την κλασική έννοια της χορηγίας. Στόχος είναι η ουσιαστική ενίσχυση του ελληνικού αθλητικού οικοσυστήματος μέσα από συνεργασίες με διάρκεια, που δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε οι αθλητές να μπορούν να επικεντρωθούν σε αυτό που γνωρίζουν καλύτερα.

Να προπονούνται, να εξελίσσονται και να εκπροσωπούν τη χώρα στο υψηλότερο επίπεδο, χωρίς περισπασμούς και προβλήματα που τους αποπροσανατολίζουν.

Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Πρόκειται για μια προσέγγιση που δίνει έμφαση όχι μόνο στις κορυφαίες στιγμές, αλλά και σε όλα όσα προηγούνται. Στην καθημερινότητα της προπόνησης, στις θυσίες, στις δυσκολίες, στις μικρές νίκες που δεν καταγράφονται στις κάμερες, αλλά είναι εκείνες που τελικά οδηγούν στις μεγάλες επιτυχίες. Μέσα από τις συνεργασίες με τις πέντε ομοσπονδίες, η Allwyn επιδιώκει να συμβάλει στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τους αθλητές, να ενισχύσει την ανάπτυξη των αθλημάτων και να εμπνεύσει τη νέα γενιά να ασχοληθεί με τον αθλητισμό.

Νίκος Ζήσης, Βασίλης Τολιόπουλος, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Βασίλης Σπανούλης

Δεν είναι τυχαίο ότι το concept της βραδιάς σχεδιάστηκε έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία.

Το «A Night for the Nationals» είχε ένα σύγχρονο, διαδραστικό format, όπου οι αθλητές βρέθηκαν στο επίκεντρο και οι καλεσμένοι έγιναν μέρος της εμπειρίας.

Στην πάνω σειρά: Κυριάκος Γιαννόπουλος, Νίκος Ξυλούρης, Πάνος Βελέντζας, Νικόλ Παυλοπούλου και Απόστολος Χρήστου. Στην κάτω σειρά: Μάκης Γκαγκάτσης, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, Βασίλης Τοροσίδης, Τάσος Μπακασέτας και Μαρία Καπνίση

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την ατμόσφαιρα είχε ο σπουδαίος ηθοποιός, Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος ανέλαβε την παρουσίαση της βραδιάς. Με το γνώριμο χιούμορ του, την αμεσότητα και την ικανότητά του να δημιουργεί αυθεντικές στιγμές, κινήθηκε ανάμεσα στους καλεσμένους, συνομίλησε με αθλητές και celebrities, σχολίασε όσα συνέβαιναν στη σκηνή και εκτός αυτής και έδωσε έναν πιο ανθρώπινο και ζωντανό χαρακτήρα στην εκδήλωση. Η παρουσία του λειτούργησε ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους διαφορετικούς κόσμους που συναντήθηκαν εκείνο το βράδυ.

Νίκος Ζήσης, Βασίλης Τολιόπουλος, Άρτεμις Σπανού, Βαγγέλης Λιόλιος και Βασίλης Σπανούλης

Και αυτοί οι κόσμοι ήταν πολλοί. Στο Anassa βρέθηκαν εκπρόσωποι των πέντε εθνικών ομοσπονδιών, Ολυμπιονίκες, πρωταθλητές και αθλητές που συνεχίζουν να εκπροσωπούν τη χώρα σε διεθνές επίπεδο, αλλά και άνθρωποι από τον επιχειρηματικό χώρο, τα media και την τηλεόραση. Παράλληλα, περισσότεροι από τριάντα γνωστοί εκπρόσωποι της ελληνικής showbiz έδωσαν το «παρών», δημιουργώντας μια βραδιά όπου ο αθλητισμός αποτέλεσε το κοινό σημείο αναφοράς για ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους.

Βλαδίμηρος Ανδρεάδης, Χάρης Αλιβιζάτος, Σωτήρης Γκαραγκάνης, Παναγιώτα Δόση, Δημήτρης Χαλβατζάρας, Κώστας Κεντέρης, Τατιάνα Γκούσιν, Αντώνης Μέρλος και Γιώργος Πομάσκι

Ανάμεσα στις παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν από το ποδόσφαιρο: Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, ο προπονητής της Εθνικής ομάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο Βασίλης Τοροσίδης, τεχνικός διευθυντής της Εθνικής μας, η Μαρία Καπνίση, παίκτρια της Εθνικής γυναικών,

Το βόλεϊ εκπροσωπήθηκε από τους Γιώργο Καραμπέτσο, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Κώστα Χριστοφιδέλη, Προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Μάριο Γκιούρδα, General Manager της Εθνικής Ανδρών, Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, αρχηγό της Εθνικής Γυναικών, Θανάση Πρωτοψάλτη, αρχηγό της Εθνικής Ανδρών.

Γιάννης Τσιμιτσέλης

Από την κολύμβηση τίμησαν με την παρουσία του την εκδήλωση οι Κυριάκος Γιαννόπουλος, πρόεδρος Ομοσπονδίας, Πάνος Βελέντζας, προπονητής Κολύμβησης, Νίκος Ξυλούρης, μέλος του Δ.Σ. και έφορος κλασσικής κολύμβησης, ο ολυμπιονίκης Απόστολος Χρήστου και η Νικόλ Παυλοπούλου, αθλήτρια της κολύμβησης

Από την ομοσπονδία του ΣΕΓΑΣ βρέθηκαν στο Anassa οι Κώστας Κεντέρης, αντιπρόεδρος της ομοσπονδίας, ο προπονητής της Εθνικής ομάδας, Γιώργος Πομάσκι, ο Δημήτρης Χαλβατζάρας, τεχνικός διευθυντής του Μαραθωνίου και οι αθλητές του ύψους Παναγιώτα Δόση και Χάρης Αλιβιζάτος.

Νίκος Ζήσης, Βασίλης Τολιόπουλος, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Βασίλης Σπανούλης

Βεβαίως το μπάσκετ εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, τον προπονητή της Εθνικής, Βασίλη Σπανούλη και τον Βασίλη Ζήση, και αθλητές όπως οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Βασίλης Τολιόπουλος.

Την εκδήλωση τίμησαν επίσης δεκάδες πρόσωπα της τηλεόρασης και της ψυχαγωγίας (Γιάννης Τσιμιτσέλης, Ντορέττα Παπαδημητρίου, Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Βάσω Λασκαράκη, Κώστας Φραγκολιάς, Μελέτης Ηλίας κ.λπ.) που φωτογραφήθηκαν μαζί με τους πρωταγωνιστές της βραδιάς, δηλαδή τους ανθρώπους του ελληνικού αθλητισμού.

Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, Φαίη Μπακοδήμου, Αριστέα Τοντάι και Μάρθα Ανθούλη

Ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένας χώρος όπου το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, η κολύμβηση, το βόλεϊ και ο στίβος δεν θα λειτουργούν ως ξεχωριστοί κόσμοι, αλλά ως κομμάτια της ίδιας μεγάλης εικόνας η οποία βασίζεται σε κοινές αξίες. Όπως την ομαδικότητα, την προσπάθεια, την αφοσίωση, την ισότητα ευκαιριών, την επιμονή και την πίστη ότι ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως δύναμη έμπνευσης για ολόκληρη την κοινωνία.

Νίκος Παπαγγελής, Απόστολος Χρήστου, Χάρης Αλιβιζάτος και Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης

Η επιλογή της Allwyn να επενδύσει ταυτόχρονα σε πέντε ιστορικές ομοσπονδίες αποτυπώνει ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία. Είναι μια στρατηγική που επιδιώκει να στηρίξει τον ελληνικό αθλητισμό συνολικά, αναγνωρίζοντας ότι κάθε άθλημα συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας ισχυρής εθνικής αθλητικής ταυτότητας. Η εταιρεία φιλοδοξεί να βρίσκεται δίπλα στους αθλητές όχι μόνο όταν διεκδικούν μια κορυφαία διάκριση, αλλά σε κάθε βήμα της διαδρομής τους, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για νέες επιτυχίες και περισσότερες ευκαιρίες για τις επόμενες γενιές.

Χρήστος Σωτηρακόπουλος και Τάκης Φύσσας

Το μεγαλύτερο μήνυμα του «A Night for the Nationals» ήταν ότι ο αθλητισμός δεν είναι μόνο τα μετάλλια, τα κύπελλα και οι πανηγυρισμοί, αλλά οι άνθρωποι, οι καθημερινές προσπάθειες, οι αξίες που μεταφέρει και η δύναμή του να ενώνει. Και αυτή ακριβώς την πλευρά του ελληνικού αθλητισμού επέλεξε να αναδείξει η Allwyn, φιλοδοξώντας να χτίσει μια σχέση με διάρκεια, ουσία και πραγματικό αντίκτυπο, ως ένας σταθερός συμπαίκτης των εθνικών ομάδων και των αθλητών, στις στιγμές της κορύφωσης, αλλά κυρίως σε όλες εκείνες που οδηγούν μέχρι εκεί.

Γιώργος Καπουτζίδης, Πηνελόπη Αναστασοπούλου και Κατερίνα Ζαρίφη

Νάγια Πλάκα, Νίκος Γιαννουλίδης, Βάσω Λασκαράκη και Γιώργος Καπουτζίδης

Μανώλης Σταυρουλάκης, Γιώργος Καπουτζίδης, Γιώργος Ζούμας, Γιώργος Σβώλης

Γιώργος Καπουτζίδης και Θανάσης Πασσάς