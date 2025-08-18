Αιτωλοακαρνανία: Σε κωματώδη κατάσταση ανήλικη από αλκοόλ – 5 συλλήψεις

Στη σύλληψη πέντε ατόμων που φέρονται ως διοργανωτές πάρτι σε χωριό του Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας, όπου μια 15χρονη κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και εντοπίστηκε σε ημικωματώδη κατάσταση, προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν, ανήμερα Δεκαπενταύγουστο το απόγευμα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Εμπεσού, πέντε ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβίαση ειδικών ποινικών νόμων που αφορούν την προστασία ανηλίκων.

Τα ξημερώματα της ίδιας μέρας σε περιοχή του Ορεινού Βάλτου, κατά τη διεξαγωγή πάρτι σε υπαίθριο χώρο, μια 15χρονη κοπέλα εντοπίστηκε σε ημικωματώδη κατάσταση λόγω μέθης και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Χαλκιόπουλου, στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείου Αγρινίου και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας.

