Σοκαριστικό βίντεο: Οδηγός μηχανής παρασέρνει τροχονόμο στην Αττική Οδό για να αποφύγει τον έλεγχο

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το skai.gr με οδηγό μοτοσικλέτας να παρασύρει τροχονόμο στην Αττική Οδό προκειμένου να ξεφύγει του ελέγχου

Του Μάκη Συνοδινού

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το skai.gr με οδηγό μοτοσικλέτας να παρασύρει τροχονόμο στην Αττική Οδό προκειμένου να ξεφύγει του ελέγχου.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, οχήματα έχουν ακινητοποιηθεί στο σήμα τροχονόμων προκειμένου να διενεργήσουν ελέγχους. Ασυνείδητος οδηγός ωστόσο φαίνεται να προσπαθεί να σπάσει το μπλόκο της τροχαίας ώστε να ξεφύγει ενώ στην προσπάθεια του παρασέρνει τροχονόμο ο οποίος προσπάθησε να τον σταματήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός συνελήφθη.

Δείτε το βίντεο:

