Αστυνομικά όπλα βρέθηκαν σε φρεάτιο αποχέτευσης, στο τμήμα της Κυψέλης 

Διοικητική έρευνα έχει ξεκινήσει στην ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό υπηρεσιακών όπλων, πεταγμένων στην αποχέτευση του αστυνομικού τμήματος της Κυψέλης.

Τα 9 όπλα φωτοβολίδων - κρότου (όχι πυροβόλα), βρέθηκαν χθες στο φρεάτιο, κατά τη διάρκεια εργασιών απόφραξης από επαγγελματικό συνεργείο υδραυλικών.

Τα 9 όπλα ήταν διαβρωμένα, γεγονός που υποδηλώνει ότι είχαν πεταχθεί στην αποχέτευση πριν από μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα ευρήματα έχουν ήδη αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, για περαιτέρω ανάλυση.

Οι αρχές έχουν συλλέξει προανακριτικό υλικό, προκειμένου να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο κατέληξαν στον αποχετευτικό αγωγό, ενώ η έρευνα επεκτείνεται και στα κρατητήρια για να εξεταστεί πιθανή σύνδεση με κρατούμενους.

Πηγή: skai.gr

