Περισσότερα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για την εξάρθρωση του οργανωμένου κυκλώματος παράνομης διακίνησης μεταναστών που προχώρησαν οι Αρχές στη Σάμο, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Σημειώνεται πως για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο υπήκοοι Τουρκίας, ηλικίας 26 και 34 ετών, που φέρονται ως οι διακινητές των μεταναστών, τους οποίους μετέφεραν με ταχύπλοο σκάφος από τις τουρκικές ακτές έναντι αμοιβής. Παράλληλα, ακόμη τρεις αλλοδαποί -υπήκοοι Τουρκίας, Συρίας και Ιράκ, ηλικίας 45, 24 και 43 ετών- συνελήφθησαν ως συνεργοί, καθώς φέρονται να παρείχαν καταλύματα, εφόδια και μεταφορικά μέσα για την απόκρυψη και διαφυγή των χειριστών του σκάφους.

Τα καταστήματα - «βιτρίνα»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δύο Τούρκοι διακινητές μεταναστών είχαν άσυλο, αγόρασαν δύο καταστήματα, ένα σουβλατζίδικο και ένα ακόμη με τουριστικά είδη, στη Σάμο, προκειμένου να ξεπλένουν τα χρήματα της διακίνησης. Λάμβαναν 3.500 - 4.000 ευρώ από κάθε μετανάστη για την μεταφορά του από την Τουρκία στη Σάμο, με ταχύπλοα σκάφη. Μάλιστα, έμεναν στο νησί, ενώ είχαν τρεις συνεργάτες από Τουρκία, Ιράκ, και Συρία προκειμένου να τους βοηθούν κατά την προσέγγισή τους στη Σάμο, και τους ενημέρωναν για τυχόν κινήσεις σκαφών του Λιμενικού και περιπολικών της αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, για την τελευταία διακίνηση, στις 30 Μαρτίου, είχαν λάβει πάνω από 120.000 ευρώ, από συνολικά 34 μετανάστες που μετέφεραν.

Στενές σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα της Τουρκίας

Τον τελευταίο χρόνο, τα στελέχη της ΕΥΠ, είχαν πληροφορίες για την παράνομη δραστηριότητά τους με τουλάχιστον 2-3 διακινήσεις των 30 μεταναστών κάθε μήνα, κάτι που σήμαινε συνολικά μηνιαία έσοδα περίπου 400.000 ευρώ, ενώ φέρεται να είχαν στενές σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα της Τουρκίας.

Ο πολυτελής τρόπος ζωής

Από την παρακολούθηση των δουλεμπόρων διαπιστώθηκε ότι κινούνταν και έκαναν βόλτες φορώντας κουστούμια, έμεναν σε καλές κατοικίες, έτρωγαν σε πολυτελή εστιατόρια και γενικά είχαν έναν τρόπο ζωής που δεν αντιστοιχούσε στα έσοδα δύο καταστημάτων που δεν είχαν πελατεία.

Οι σχετικές πληροφορίες διαβιβάστηκαν από την ΕΥΠ, στο γραφείο Ασφαλείας του Λιμεναρχείου Σάμου και το απόγευμα του Σαββάτου συνελήφθησαν οι δύο δουλέμποροι από την Τουρκία, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τους διακινούμενους μετανάστες.

Παράλληλα συνελήφθησαν οι τρεις αλλοδαποί συνεργάτες τους στην ξηρά, οι οποίοι παρείχαν κατάλυμα, εφόδια και μεταφορικό μέσο για τη φυγάδευση και την απόκρυψη των δύο χειριστών του ταχυπλόου στο νησί. Τα αρμόδια στελέχη εξετάζουν πιθανές συνεργασίες με άλλα παρεμφερή οργανωμένα κυκλώματα

Πηγή: skai.gr

