Συναγερμός έχει σημάνει στο χιονοδρομικό κέντρο Σελίου Ημαθίας για την εξαφάνιση ενός νεαρού χιονοδρόμου, ο οποίος σταμάτησε να δίνει σημάδια ζωής εδώ και τουλάχιστον πέντε ώρες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessToday.gr, ο νεαρός χιονοδρόμος -περίπου 20 ετών- έκανε σκι με την παρέα του, που βρέθηκε στο χιονοδρομικό κέντρο ανήμερα των Θεοφανείων. Κάποια στιγμή έφυγε μόνος του και έκανε βόλτα σε πίστες, μια κίνηση που, σύμφωνα με τους αρμόδιους, συνηθίζεται από τους λάτρεις των χειμερινών σπορ. Όμως η ώρα περνούσε και δεν επέστρεψε ποτέ πίσω στην παρέα του, με συνέπεια να ενημερώσουν άμεσα τόσο το χιονοδρομικό κέντρο, όσο και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στις πίστες εστιάζονται οι έρευνες

Οι έρευνες των 12 πυροσβεστών που έσπευσαν με πέντε οχήματα για τον εντοπισμό εστιάζονται στις πίστες, ενώ κλήθηκε και η ΕΜΑΚ Θεσσαλονίκης, ώστε να συνδράμει στην επιχείρηση εντοπισμού του νεαρού χιονοδρόμου.

Σύμφωνα με ανώτατες πηγές από την Πυροσβεστική, οι έρευνες μπορεί να έχουν διάρκεια από 15 λεπτά, έως και ολόκληρες ημέρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.