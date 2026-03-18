Άγιον Όρος: Μίνι λεωφορείο έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι της Δάφνης - Καλά στην υγεία του ο οδηγός

Άγιον Όρος

Ιδιωτικό όχημα, τύπου μίνι λεωφορείο, έπεσε στη θάλασσα, στο λιμάνι της Δάφνης, στο Άγιον Όρος, όπως έγινε γνωστό από το Λιμενικό Σώμα.

Εντός του οχήματος βρισκόταν μόνο ο 72χρονος οδηγός, ο οποίος βγήκε με δικές του δυνάμεις από τα νερά και είναι καλά στη υγεία του.

Καταθέτοντας στα στελέχη του Λιμενικού που ανέλαβαν την προανάκριση, ο οδηγός απέδωσε την πτώση σε λάθος χειρισμό.

Από το περιστατικό, το οποίο συνέβη χθες το πρωί, δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ το όχημα ανελκύστηκε με μέριμνα του ιδιοκτήτη του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

