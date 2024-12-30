Φωτιά σε ισόγειο σπίτι στη Λαμπρινή - Δείτε βίντεο

Πυρκαγιά σε ισόγεια κατοικία επί της οδού Ανδρίτσαινας, στη Λαμπρινή ξέσπασε κατά τις εννιά το βράδυ της Δευτέρας, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική, καθώς η αρχική πληροφόρηση ήταν ότι υπήρχαν άτομα εντός του χώρου.

Η φωτιά, κατά πληροφορίες, ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα σε κλιματιστικό, την ώρα που στο εσωτερικό του σπιτιού δεν βρίσκονταν οι ένοικοι. Περίοικοι είδαν τους καπνούς και ειδοποίησαν την Πυροσβεστική και στο σημείο έσπευσαν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να κατασβήσουν την εστία προτού πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Στην οδό Ανδρίτσαινας βρέθηκαν νωρίτερα και αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ δίχως να κάνουν κάποια ενέργεια, καθώς δεν υπήρχαν ένοικοι εντός του διαμερίσματος.

Πηγή: skai.gr

