46ο Ολυμπιακό Ράλλυ: Σοβαρό ατύχημα στην ειδική διαδρομή της Φολόης – Δείτε βίντεο

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στην ειδική διαδρομή της Φολόης στη διάρκεια του 46ου Ολυμπιακού Ράλλυ.

Ο έμπειρος οδηγός Γιάννης Παπαδημητρίου - ο οποίος μέχρι εκείνη την ώρα είχε το προβάδισμα του χρόνου στην γενική διαδρομή - με συνοδηγό τον Χρήστο Κουζιωνη, έχασε - μετα από στροφή - τον έλεγχο του Skoda Fabia RS, προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο με το πίσω μέρος του οχήματος, έκανε σβούρες και ακινητοποιήθηκε στη μέση της πίστας.

Ευτυχώς το πλήρωμα δεν τραυματίστηκε.

Πληροφορίες από το patrisnews.gr

Πηγή: skai.gr

