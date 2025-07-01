Θρίαμβος για την Hyundai στο «Ράλλυ των Θεών»

Οι Ott Tänak και Martin Järveoja της Hyundai Shell Mobis World Rally Team κατέκτησαν στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις την πολυαναμενόμενη πρώτη νίκη τους στη σεζόν του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ FIA 2025 με εντυπωσιακό τρόπο. Παράλληλα, οι Adrien Fourmaux και Alexandre Coria, κατέκτησαν την τρίτη θέση και το δεύτερο διπλό βάθρο της ομάδας μέχρι στιγμής.

Ο Οtt Tänak ξεκίνησε την Κυριακή με πλεονέκτημα 43,6 δευτερολέπτων έναντι των υπόλοιπων πληρωμάτων έχοντας δώσει πολύ σκληρές μάχες τις προηγούμενες ημέρες. Μια άψογη εμφάνιση το πρωί της Κυριακής οδήγησε τον Tänak σε δύο νίκες στις ειδικές διαδρομές με το Hyundai i20 N Rally1, καθώς και στην κορυφή της βαθμολογίας της Super Sunday, ωστόσο το Ράλλυ Ακρόπολις έχει πάντα εκπλήξεις και πολλές δυσκολίες.

Ένα πρόβλημα με το κιβώτιο ταχυτήτων που προέκυψε στην Power Stage, ανάγκασε τον Εσθονό να διαχειριστεί προσεκτικά την τελευταία ειδική διαδρομή της ημέρας με ένα τρομερό φινάλε που τον οδήγησε στην πρώτη του νίκη για το 2025. Ο Ott Tänak φεύγει από την Ελλάδα έχοντας σημειώσει οκτώ νίκες στις ειδικές διαδρομές και κατακτώντας την τρίτη θέση στην κατάταξη του πρωταθλήματος των οδηγών, μόλις 12 βαθμούς μακριά από την πρώτη θέση.

Μια αξιοπρεπής εμφάνιση από τον Adrien Fourmaux επέτρεψε στον Γάλλο να εδραιώσει την τρίτη θέση στο βάθρο του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2025 για την Hyundai Motorsport. Δεν αντιμετώπισε προβλήματα και πλοηγήθηκε προσεκτικά στις ειδικές διαδρομές της Κυριακής, παραμένοντας σταθερά στη θέση του. Η τρίτη θέση του σηματοδοτεί το καλύτερο αποτέλεσμα για τον Γάλλο μετά τον αγώνα του Ράλι Μόντε Κάρλο.

Αντιμετωπίζοντας προβλήματα με τα ελαστικά τους στις δύο πρώτες ημέρες του αγώνα, οι Thierry Neuville και Martijn Wydaeghe είχαν ως αποστολή τους την λυτρωτική Super Sunday. Ο Neuville επέστρεψε στον Tarzan για να κερδίσει τρεις επιπλέον βαθμούς στην Power Stage και να διατηρήσει την πέμπτη θέση του στην κατάταξη του πρωταθλήματος των οδηγών.

Η δράση του WRC επιστρέφει στις χώρες της Βαλτικής, όπου η Hyundai Shell Mobis World Rally Team θα αγωνιστεί στον αγώνα της πατρίδας του Ott Tänak : το Ράλι Εσθονίας.

Ο Ott Tänak δήλωσε: «Ήταν ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, αλλά ήταν επίσης απίστευτα απαιτητικό. Οι θερμοκρασίες και η διάρκεια του ράλι ήταν τεράστια εμπόδια, αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να νικήσουμε, να διατηρήσουμε τα ελαστικά ζωντανά και να δείξουμε την απόδοσή μας. Από το Σάββατο το πρωί καταφέραμε να ελέγξουμε τον ρυθμό, ένιωθα καλά στο αυτοκίνητο και λειτουργούσε πολύ καλά σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Αποφύγαμε τα κλαταρίσματα όλο το Σαββατοκύριακο πιέζοντας σε τμήματα που είχαν ελάχιστο κίνδυνο και όχι στα πιο δύσκολα σημεία, και αυτό ήταν το κλειδί. Συνολικά, είμαστε πολύ χαρούμενοι που κατακτήσαμε την πρώτη μας νίκη στο Rally Acropolis σε αυτές τις συνθήκες.»

Ο Adrien Fourmaux δήλωσε: «Αυτό ήταν ένα από τα πιο δύσκολα Ράλι Ακρόπολις στα οποία έχω αγωνιστεί ποτέ. Οι θερμοκρασίες ήταν πολύ υψηλές και το έδαφος ήταν εξαιρετικά δύσκολο με πολλές πέτρες. Είδαμε πολλά τρυπημένα ελαστικά κατά τη διάρκεια του ράλι, αλλά καταφέραμε να μείνουμε μακριά με την ελάχιστη δυνατή ζημιά στα ελαστικά μας. Είμαι χαρούμενος που τερμάτισα στο βάθρο, παλεύαμε για τη δεύτερη θέση, αλλά μετά το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε, δεν καταφέραμε να κερδίσουμε αυτή τη μάχη. Η εξασφάλιση της τρίτης θέσης ήταν πραγματικά σημαντική για εμάς και τα καταφέραμε, οπότε είμαι ευχαριστημένος με τον αγώνα συνολικά.»

Ο Thierry Neuville δήλωσε: «Φεύγω από την Ελλάδα με μια σταθερή διαφορά βαθμών, αλλά δεν είναι το Σαββατοκύριακο που ήθελα. Είχα τρία κλαταρίσματα και αντιμετωπίσαμε και άλλα προβλήματα με το αυτοκίνητο που δεν βοήθησαν τις τελικές μας προσπάθειες. Καταφέραμε να φτιάξουμε το αυτοκίνητο για την Power Stage και να τερματίσουμε στην τρίτη θέση. Στοχεύω σε ένα βάθρο και κάποιους μεγάλους βαθμούς στην Εσθονία. Δεν είναι το αγαπημένο μου έδαφος, αλλά έχουμε πετύχει καλές επιδόσεις εκεί στο παρελθόν, οπότε θα δούμε».

Ο Πρόεδρος και Αρχηγός της Ομάδας της Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul, δήλωσε:

«Ακραίες θερμοκρασίες, πολύ μεγάλες μέρες, πολλά τρυπήματα στα ελαστικά και μηχανικά προβλήματα. Τα τιθασεύσαμε όλα για να βγούμε στην κορυφή σε αυτό το καυτό Ράλλυ Ακρόπολις, με τον Ott Tanak να επιδεικνύει καταπληκτικές οδηγικές ικανότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Έδειξε τον πραγματικό ρυθμό του αυτοκινήτου και είχε τη σωστή τακτική για να ανταπεξέλθει στις πολλές προκλήσεις που προέκυψαν και να αναδειχθεί στην κορυφή ενός αγώνα που έγινε ιδιαίτερα δύσκολος λόγω της πολύ απαιτητικής σεζόν μέχρι στιγμής. Είναι η πρώτη μας νίκη της σεζόν, και αυτό αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες ολόκληρης της ομάδας για να το πετύχουμε - και το κάναμε σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό ράλι. Ο Adrien Fourmaux και ο Thierry Neuville ήταν επίσης υποψήφιοι για πολύ δυνατές επιδόσεις, αλλά διάφορες ατυχίες στον αγώνα τους έριξαν χαμηλότερα στη συνολική κατάταξη. Είναι υπέροχο που βλέπουμε τον Adrien Fourmaux και πάλι στο βάθρο, έδειξε την ωριμότητά του και την ικανότητά του να συμβάλλει στον στόχο της ομάδας. Ανυπομονούμε να δούμε τον Thierry Neuville σε καλύτερες επιδόσεις στο Ράλι Εσθονίας.»

Το Ράλι Εσθονίας (18-20 Ιουλίου) είναι ο 8ος γύρος της σεζόν FIA WRC 2025 και αναμένεται να προσφέρει μια συναρπαστική εμπειρία τόσο για τα πληρώματα όσο και για τους φιλάθλους.

Οι χωματόδρομοι υψηλής ταχύτητας συνδυάζονται με ελικοειδείς τεχνικές διαδρομές, αναγκάζοντας τα πληρώματα να εξισορροπήσουν την ακρίβεια και το ρίσκο στις δύσκολες διαδρομές.

