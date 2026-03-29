Συνελήφθησαν τρεις οδηγοί για το δυστύχημα στην Εγνατία Οδό με τους δύο νεκρούς

Συνελήφθησαν οι τρεις οδηγοί που εμπλέκονται στο δυστύχημα με τους δύο νεκρούς που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Εγνατία Οδό, λίγο μετά τη σήραγγα Δωδώνης, στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα.

Πρόκειται για τον οδηγό της νταλίκας τουρκικής υπηκοότητας, τον οδηγό του πρώτου Ι.Χ. που φέρεται να προκάλεσε την αρχική εκτροπή, καθώς και τον ηλικιωμένο οδηγό του δεύτερου οχήματος που προσέκρουσε στη νταλίκα, σύμφωνα με το ERTNews.

Οι δύο από τους συλληφθέντες νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται εντός της ημέρας να αφεθεί ελεύθερος ο οδηγός της νταλίκας, στο πλαίσιο της σχηματισθείσας δικογραφίας.

Υπενθυμίζεται πως το δυστύχημα σημειώθηκε υπό συνθήκες έντονης χαλαζόπτωσης, που φέρεται να προκάλεσε αυξημένη ολισθηρότητα στο οδόστρωμα.

Αρχικά, ένα μαύρο Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στη νησίδα και στη συνέχεια πάνω του έπεσε νταλίκα που ακολουθούσε, με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να ακινητοποιηθούν στην αριστερή λωρίδα.

Λίγο αργότερα, στο σημείο έφτασε όχημα της Εγνατίας Οδού για παροχή βοήθειας. Ο 54χρονος υπάλληλος βγήκε στον δρόμο προκειμένου να τοποθετήσει προειδοποιητικούς κώνους και να ρυθμίσει την κυκλοφορία.

Ωστόσο, ακολούθησε δεύτερο Ι.Χ., στο οποίο επέβαινε ηλικιωμένο ζευγάρι. Ο οδηγός, λόγω της ολισθηρότητας, δεν κατάφερε να φρενάρει εγκαίρως, με αποτέλεσμα να παρασύρει και να τραυματίσει θανάσιμα τον υπάλληλο της Εγνατίας Οδού και στη συνέχεια να προσκρούσει στη νταλίκα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή της και η ηλικιωμένη συνοδηγός.

Πηγή: skai.gr

