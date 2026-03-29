Κέρκυρα: Μια σύλληψη για ναρκωτικά μετά από αστυνομικό έλεγχο

Τις απογευματινές ώρες χθες, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας, με τη συνδρομή Ομάδας Κ9, προέβησαν στη σύλληψη ενός 23χρονου αλλοδαπού (υπήκοος Αλβανίας), για παράβαση του N. 4139/2013 «περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει», σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων, κατά τον κατάπλου επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου στο νέο λιμάνι της Κέρκυρας, προερχόμενου από Ηγουμενίτσα, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών “ΣΤΙΤΣ”, εντοπίστηκε ο 23χρονος να κατέχει μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα κοκαΐνης συνολικού μικτού βάρους 103,36 γραμμαρίων.

Στη συνέχεια, παρουσία δικαστικού λειτουργού, τα ανωτέρω στελέχη μετέβησαν στην οικία του 23χρονου στην περιοχή Δουκάδων Κέρκυρας και διενήργησαν νόμιμη έρευνα, κατά την οποία βρέθηκαν:

συσκευασίες που περιείχαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 513,04 γραμμαρίων,

μία νάιλον συσκευασία που περιείχε πιθανόν χάπια MDMA συνολικού μικτού βάρους 7,06 γραμμαρίων,

μία λειτουργική ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

μία χάρτινη συσκευασία με πλήρη εξοπλισμό για υδροπονική καλλιέργεια κάνναβης και

χρηματικό ποσό εννιακοσίων πενήντα ευρώ (950 €).

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω ευρήματα, καθώς και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας με εγκατεστημένη μία λειτουργική ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.