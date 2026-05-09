Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε οξειδωμένο πυρομαχικό υλικό στον βυθό στη διάρκεια εργασιών στο λιμάνι

Οξειδωμένο πυρομαχικό υλικό εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών έρευνας του βυθού - Το εύρημα βρέθηκε σε απόσταση 880 μέτρων από την ακτή

Λευκός Πύργος

Οξειδωμένο πυρομαχικό υλικό -πιθανόν βλήματα όλμου του Β' Παγκοσμίου Πολέμου- εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών έρευνας του βυθού από συνεργείο δυτών στο έργο επέκτασης του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης, σε απόσταση 880 μέτρων από την ακτή και σε βάθος 16 μέτρων.

Όπως ανακοινώθηκε από το αρχηγείο Λιμενικού Σώματος/ Ελληνικής Ακτοφυλακής, η Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε για το εύρημα χθες το πρωί και στη συνέχεια ενημέρωσε την αρμόδια Υπηρεσία του Στρατού Ξηράς για τις δικές της ενέργειες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Θεσσαλονίκη αρχαιολογικά ευρήματα
