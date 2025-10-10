10 χρόνια Pepper Church Sessions και τα γιορτάζουμε με τους Hooverphonic

Ο Pepper 96.6 γιορτάζει φέτος τα 10 χρόνια Pepper Church Sessions, των πιο ατμοσφαιρικών συναυλιών που πραγματοποιούνται με επιτυχία στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, στο κέντρο της Αθήνας, και υποδέχεται τους πιο ξεχωριστούς καλεσμένους!

Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, ο αγαπημένος μουσικός σταθμός παρουσιάζει αποκλειστικά στην Ελλάδα τους Hooverphonic. Λίγοι καλλιτέχνες της ευρωπαϊκής alternative pop έχουν αγαπηθεί τόσο στην Ελλάδα, ενώ από την πρώτη στιγμή ξεχώρισαν για τον vintage ήχο και τα γυναικεία φωνητικά τους.

Highlight της αγαπημένης μπάντας

30 χρόνια Hooverphonic

Οι Hooverphonic κλείνουν 30 χρόνια δημιουργίας. Μέσα σε αυτά τα χρόνια άλλαξαν πέντε τραγουδίστριες, αλλά δεν σταμάτησαν ποτέ να επανεφευρίσκουν το μοναδικό τους ηχητικό σύμπαν.

Η φωνή της Geike Arnaert

Η αιθέρια φωνή της Geike Arnaert συνδέθηκε όσο καμία άλλη με την πιο αναγνωρίσιμη περίοδο των Hooverphonic. Είναι η φωνή που έδωσε ζωή στα κομμάτια όπως το «Mad About You» και το «Vinegar & Salt».

Το Magnificent Tree

Το 2000 κυκλοφόρησε το «Magnificent Tree». Ένας δίσκος που όρισε τη μουσική ταυτότητα των Hooverphonic και σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή. Από εκεί, ξεπήδησαν κομμάτια που έγραψαν ιστορία στη σύγχρονη pop κουλτούρα.

Διαχρονικότητα

Το «Magnificent Tree» δεν ήταν απλώς ένας επιτυχημένος δίσκος. Ήταν η στιγμή που το μοναδικό ηχητικό σύμπαν των Hooverphonic έγινε διαχρονικό. Περιλαμβάνει αξέχαστα κομμάτια, όπως: «Vinegar & Salt», «Out of Sight», «Jackie Cane» και το «Mad About You». Τραγούδια που άγγιξαν τις ψυχές μας τότε... και συνεχίζουν να μας αγγίζουν 25 χρόνια μετά!

Συντονιστείτε στον Pepper 96.6 και κερδίστε προσκλήσεις!

Χορηγοί: ΔΕΗ & Campari.

Πηγή: skai.gr

