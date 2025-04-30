Στον ρυθμό του World of Beer θα χτυπάει η καρδιά της Αθήνας από τις 9 έως τις 11 Μαΐου 2025. Υπό την αιγίδα και με τη στήριξη της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας της Ελλάδας έρχεται για δεύτερη χρονιά στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με μεγάλη ποικιλία από ετικέτες μπύρας, live συναυλίες διάσημων καλλιτεχνών και συγκροτημάτων, workshops και γευστικές δοκιμές.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα δοκιμάσουν γεύσεις από premium brands αλλά και από ζυθοποιίες και μικροζυθοποιίες από νησιά και περιοχές με παράδοση στη ζυθοποίηση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, stand-up comedy acts και 9 συναυλίες, workshops και ομιλίες, γευστικούς σταθμούς και street food, παιχνίδια και διαγωνισμούς με δώρα.

Οι ώρες λειτουργίας του φεστιβάλ είναι: Παρασκευή 9/5 17.00-00.00 και Σάββατο 10/5 & Κυριακή 11/5 14.00-00.00. Το κόστος ανέρχεται σε 7 ευρώ στην είσοδο και 5 ευρώ online. Το εισιτήριο περιλαμβάνει: συλλεκτικό ποτήρι World of Beer, αναμνηστικά δώρα, σουβέρ και τσάντα του φεστιβάλ. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο λινκ: ellinikienosizithopoion.gr/festival-byras-world-of-beer

Η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών ιδρύθηκε το 2004 και εκπροσωπεί τόσο μεγάλα όσο και μικρά ζυθοποιεία της χώρας. Σήμερα απαριθμεί 18 μέλη (δύο μεγάλα και 16 μικρά ζυθοποιεία), με ισότιμη συμμετοχή στη Διοικούσα Επιτροπή. Είναι μέλος της Ένωσης Ζυθοποιών Ευρώπης (The Brewers of Europe), που εκπροσωπεί πάνω από 10.000 ζυθοποιεία σε 28 χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.