Πώς να βάψετε αυγά με... κλωστές

Το βάψιμο των αυγών αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της πασχαλινής προετοιμασίας. Το κόκκινο χρώμα, παραδοσιακά κυριαρχεί, συμβολίζοντας το αίμα της θυσίας του Χριστού και την αναγέννηση μέσα από τον άδειο Τάφο.

Σύμφωνα με την παράδοση, η Μεγάλη Πέμπτη και το Μεγάλο Σάββατο είναι οι καθιερωμένες ημέρες που βάφονται τα αυγά με εξαίρεση τη Μεγάλη Παρασκευή. Τα τελευταία χρόνια, νέες μέθοδοι εμπλουτίζουν το έθιμο, πέρα της κλασικής συνταγής, όπως το βάψιμο των αυγών με κλωστές.

Όπως αναφέρει η Νεκταρία Κοκκινάκη, πιστοποιημένη γευσιγνώστρια ελαιολάδου και πρέσβειρα της μεσογειακής διατροφής από το ευρωπαϊκό δίκτυο Mediterranean Diet Network (MD.net) στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, «η τεχνική του βαψίματος με κλωστές ξεχωρίζει για την απλότητα, την οικολογική της διάσταση και το εντυπωσιακό αισθητικό αποτέλεσμα».

«Αντί των κλασικών βαφών, πολύχρωμες κλωστές τυλίγονται σφιχτά γύρω από τα αυγά πριν μπουν στη κατσαρόλα. Κατά τη διάρκεια του βρασμού, οι χρωστικές των κλωστών μεταφέρονται στο τσόφλι, δημιουργώντας μοναδικά και απρόβλεπτα σχέδια, σαν μικρά έργα τέχνης. Όλα τα μέλη της οικογένειας μπορούν να συμμετάσχουν και να δημιουργήσει ο καθένας, το δικό του ξεχωριστό αυγό» προσθέτει.

«Η κουζίνα μετατρέπεται σε ένα δημιουργικό εργαστήρι, όπου η φαντασία και τα χρώματα των κλωστών συνθέτουν μοναδικά πασχαλινά στολίδια» καταλήγει η κα Κοκκινάκη.

Υλικά

Αυγά

Κλωστές φλος διάφορα χρώματα

Αλουμινόχαρτο κομμένο σε κομμάτια

3 κουταλιές ξύδι

Εκτέλεση

• Βάζουμε σε ένα μπολ τα αυγά με αρκετό νερό, ρίχνουμε ξύδι και τα αφήνουμε για 5 λεπτά.

• Καθώς είναι βρεγμένα τα αυγά, τυλίγουμε τις κλωστές ανάλογα με τα σχήματα που θέλουμε να δημιουργήσουμε.

• Στη συνέχεια τα κλείνουμε σφιχτά σε κομμάτια αλουμινόχαρτου και τα μεταφέρουμε σε μια κατσαρόλα με αρκετό νερό.

• Βράζουμε σε μέτρια θερμοκρασία για τουλάχιστον 10 λεπτά.

• Όταν είναι έτοιμα τα αποσύρουμε και τα αφήνουμε να κρυώσουν εντελώς.

• Τα βγάζουμε από το αλουμινόχαρτο και αφαιρούμε τις κλωστές. Τα σκουπίζουμε με στεγνό πανί.

• Σε ένα απορροφητικό χαρτί βάζουμε λίγο ελαιόλαδο και περνάμε τα αυγά για να γυαλίσουν.

Καλή επιτυχία !!!!

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

