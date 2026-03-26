Ένα οδοιπορικό στην Αχαΐα ξεκινά σήμερα, Πέμπτη 26 Μαρτίου στις 15.00, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», στον ΣΚΑΪ. Μπαίνουμε στα άδυτα της γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου, συναντάμε τον νικητή του Big Brother, Χρήστο Ντεντόπουλο και τρώμε πέστροφα πλάι στις πηγές του Αροάνιου. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Η γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, «Χαρίλαος Τρικούπης», αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά επιτεύγματα της χώρας. Χιλιάδες οδηγοί τη διασχίζουν καθημερινά, όμως ελάχιστοι γνωρίζουν τι συμβαίνει στα άδυτά της. Η κάμερα της εκπομπής μπήκε εκεί όπου ελάχιστοι έχουν πρόσβαση και κατέγραψε τη λειτουργία αυτού του αριστουργήματος μηχανικής.

Στη Λακκόπετρα Αχαΐας, συναντήσαμε τον Χρήστο Ντεντόπουλο. Τον αγρότη που έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα, μπήκε στον τελευταίο κύκλο του Big Brother και τελικά αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής. Στο πατρικό του σπίτι, μας μίλησε για τη ζωή του μετά το παιχνίδι, για τη μητέρα του και για το πώς αξιοποίησε το έπαθλο που κέρδισε.

Στην ορεινή Αχαΐα, κοντά στα Καλάβρυτα, το πλατανόδασος με τα αιωνόβια δέντρα, οι πηγές του Αροάνιου και τα τρεχούμενα νερά δημιουργούν ένα σκηνικό που προσελκύει πολλούς επισκέπτες όλο τον χρόνο. Σε αυτό το περιβάλλον, λειτουργούν παραδοσιακές ταβέρνες που έχουν χτίσει τη φήμη τους γύρω από ένα τοπικό έδεσμα: την πέστροφα. Πολλές από αυτές διαθέτουν δικά τους ιχθυοτροφεία, όπου οι πέστροφες εκτρέφονται στα καθαρά νερά των πηγών και μαγειρεύονται με ξεχωριστούς τρόπους.

Πηγή: skai.gr

