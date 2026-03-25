Στην Πελοπόννησο, εκεί όπου χτυπούσε δυνατά ο παλμός της ελευθερίας το 1821, βρίσκεται η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», σήμερα, Τετάρτη 25 Μαρτίου στις 15.00. Καλάβρυτα, Καλαμάτα και Τρίπολη αποτελούν σταθμούς του οδοιπορικού των ρεπόρτερ, ενώ ο Γιάννης Τσιμιτσέλης συντονίζει από το studio.

Στη Νέδουσα Μεσσηνίας, ένα ξεχωριστό εγχείρημα έρχεται να αναβιώσει την ιστορία. Με τη συμμετοχή εθελοντών, ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στον ήρωα Νικηταρά παίρνει ζωή, φωτίζοντας άγνωστες πτυχές της προσωπικότητας και της δράσης του. Τα γυρίσματα έχουν ήδη ολοκληρωθεί και η πρώτη προβολή αναμένεται τον Αύγουστο. Οι συντελεστές μίλησαν στην εκπομπή για την έμπνευση, αλλά και για τις σκηνές που τους συγκίνησαν περισσότερο κατά τη διάρκεια της παραγωγής.

Στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, επισκεπτόμαστε την ιστορική Μονή Βελανιδιάς, έναν χώρο με ιδιαίτερη πνευματική και ιστορική σημασία για την περιοχή. Εκεί ξεδιπλώνεται ένα κομμάτι της ζωής του Γρηγορίου Δικαίου - Παπαφλέσσα, μιας από τις πιο δυναμικές και εμβληματικές μορφές του Αγώνα. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Παπαφλέσσας είχε διαμείνει στη μονή, με τους ανθρώπους του χώρου να μας δείχνουν το κελί όπου φέρεται να έζησε. Μέσα από τις αφηγήσεις τους, αναδεικνύεται η έντονη προσωπικότητά του, ο καθοριστικός του ρόλος στην προετοιμασία της Επανάστασης και η προσφορά του στον αγώνα για την ελευθερία.

Ιδιαίτερη θέση στο οδοιπορικό κατέχει και η Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας, ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα της Επανάστασης. Εκεί φυλάσσεται το ιστορικό λάβαρο που ύψωσε ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, σηματοδοτώντας -σύμφωνα με την παράδοση- την έναρξη του Αγώνα. Κάθε χρόνο, ο χώρος ζωντανεύει μέσα από την αναπαράσταση της ορκωμοσίας των οπλαρχηγών, με κατοίκους να ενσαρκώνουν ιστορικές μορφές και να αναβιώνουν την καθοριστική στιγμή, όπου οι οπλαρχηγοί δεσμεύονταν να αγωνιστούν για την ελευθερία της πατρίδας.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.