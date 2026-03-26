Στo άδυτo της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου: Το αθέατο πρόσωπο ενός τεχνικού θαύματος

Βρεθήκαμε στο άδυτο ενός από τα μεγαλύτερα τεχνικά έργα της χώρας, στον κρυφό κόσμο της γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου "Χαρίλαος Τρικούπης". Ένα αριστούργημα μηχανικής και εμείς καταγράψαμε κάθε της πλευρά, εκεί που λίγοι έχουν πρόσβαση.

Στο ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» βλέπουμε τη γέφυρα από τον πυθμένα της θάλασσας έως την κορυφή αυτής της εντυπωσιακής υποδομής. Συντηρητές και μηχανικοί μιλούν για το δύσκολο έργο της συντήρησης όλων των τμημάτων της γέφυρας, όπου απασχολούνται ακόμα και δύτες και αλπινιστές.

