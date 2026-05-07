Η γιαγιά που γίνεται viral στο TikTok

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Βανέσα, 37 ετών, και η γιαγιά της Άννα Μαρία έχουν κερδίσει χιλιάδες followers στα social media παρουσιάζοντας αυθεντικές συνταγές μαγειρικής, κυρίως από τη γερμανική κουζίνα.

Η συνεργασία τους βασίζεται στο γεγονός ότι η Βανέσα χειρίζεται την κάμερα ενώ η γιαγιά μαγειρεύει, δίνοντας έμφαση στην παράδοση και στα απλά υλικά.

Παρά το ότι η γιαγιά δεν γνωρίζει ακριβώς τι είναι το TikTok και το Instagram, συμμετέχει γιατί θέλει να βοηθήσει τον κόσμο μέσα από το διαδίκτυο.

Παρουσιάζουν συνταγές μαγειρικής, αλλά γνωρίζουν και τη συνταγή της επιτυχίας στα social media. Το «μυστικό» είναι η αυθεντικότητα και όχι η ηλικία.Το πανάρισμα γίνεται χωρίς αυγό, το κόκκινο λάχανο βράζει καλύτερα μέσα σε χυμό σταφιλιού και όχι στο νερό, ενώ μία σούπα με μακαρονάκι έχει μεγαλύτερη διαύγεια όταν έχουμε βράσει ξεχωριστά τα ζυμαρικά. Αυτά και άλλα πολλά μυστικά της μαγειρικής τέχνης και της γερμανικής κουζίνας μαθαίνουν οι χιλιάδες followers των λογαριασμών που διατηρούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η 37χρονη Βανέσα και η γιαγιά της, Άννα Μαρία.



Κατά κανόνα η Βανέσα χειρίζεται την κάμερα του smartphone και η γιαγιά μεγαλουργεί στην κουζίνα. Μπορεί η γιαγιά να μην γνωρίζει τι ακριβώς είναι το TikTok και το Instagram, αλλά δεν την ενδιαφέρει κιόλας. Το σημαντικό, λέει, είναι ότι βοηθάει τον κόσμο «κάπου στο Ίντερνετ» παρουσιάζοντας παραδοσιακές συνταγές με απλά υλικά.

Πηγή: Deutsche Welle

Όλα άρχισαν με ψητό χοιρινόΤο πρώτο βίντεο γυρίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 και έγινε viral, με την Άννα Μαρία να παρουσιάζει ένα από τα πιο εμβληματικά γερμανικά πιάτα, το Krustenbraten. Πρόκειται για χοιρινό κρέας φούρνου με τραγανή πέτσα, που έχει ψηθεί αργά σε μπύρα. «Δεν υπάρχει καλύτερο από αυτό που φτιάχνει η γιαγιά» ισχυρίζεται η Βανέσα. Από περιέργεια το είχε δημοσιεύσει στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, όπου μέχρι τότε ανέβαζε σύντομα βίντεο από την καθημερινότητά της. Πολύ γρήγορα η συνταγή της γιαγιάς προσέλκυσε εκατομμύρια views.Ακολούθησαν πολλές συνταγές και χιλιάδες followers. Τα γυρίσματα γίνονται συνήθως το Σαββατοκύριακο ή αργά το απόγευμα, όταν η Βανέσα επιστρέφει από την κανονική δουλειά της στο φαρμακείο. Βέβαια και τα γυρίσματα απαιτούν πολλή δουλειά, αλλά όπως λέει η ίδια, είναι κάτι που της κάνει κέφι, ενώ έχει και πρακτικό όφελος. Ήδη κυκλοφορεί στην αγορά το πρώτο βιβλίο μαγειρικής, που συνυπογράφουν η Βανέσα και η γιαγιά της.Social media για όλες τις ηλικίεςΌλα αυτά δεν είναι σύμπτωση. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζονται όλο και περισσότερα βίντεο με πιο ηλικιωμένους πρωταγωνιστές ή με διαφορετικές γενιές να «συμπρωταγωνιστούν». Όπως λέει η Χάνα Κλίμπε, καθηγήτρια στη Σχολή Εφηρμοσμένων Επιστημών του Αμβούργου, οι content creators μεγαλύτερης ηλικίας «φαίνονται ιδιαίτερα αξιόπιστοι, ενώ η συμπεριφορά τους αντιβαίνει σε συμβατικούς μηχανισμούς και κάποτε προκαλεί έκπληξη». Πρόκειται για μία τάση στα social media, που μπορεί να συμβάλει «σε μία συναισθηματική σταθεροποίηση, αλλά και στην αλληλοκατανόηση (των γενεών)».Η αυθεντικότητα επεκτείνεται στις λεπτομέρειες. Όταν η γιαγιά αλατίζει τη σούπα, δεν θα χρησιμοποιήσει ηλεκτρικό μύλο, αλλά έναν παλιό μύλο που της έκαναν δώρο πριν από 20 χρόνια. Από την άλλη, «θέλει να είναι και μία σύγχρονη γιαγιά», λέει η Βανέσα, γι αυτό μερικές φορές γλυτώνει χρόνο χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, δύο φριτέζες αέρος. Κοινώς: Πολυμάγειρες.Η αξία της μαγειρικήςΠάνω απ' όλα, η 79χρονη Άννα Μαρία θέλει να αναδείξει στα social media την αξία του καλού φαγητού και της μαγειρικής, την οποία η ίδια δεν απαξιώνει ως μία ξεπερασμένη κοινωνική υποχρέωση. «Άλλωστε, έχω άφθονο χρόνο» λέει. Είτε μαγειρεύει μπροστά στην κάμερα, είτε όχι, θέλει να έχει την πλήρη εποπτεία, από την προμήθεια των πρώτων υλών μέχρι την καθαριότητα της κουζίνας.Οι followers παρακολουθούν, κάνουν πολλές ερωτήσεις και μερικές φορές επικρίνουν τη Βανέσα για την «τεμπελιά» της, όπως λένε. Γιατί άραγε, αναρωτιούνται, δεν ασχολείται καθόλου με την κουζίνα και αφήνει όλη τη δουλειά στη γιαγιά; Προφανώς δεν γνωρίζουν ότι, λόγω τελειομανίας, η γιαγιά δεν δέχεται καμία παρέμβαση στην κουζίνα. Κάποιες φορες η Βανέσα τους απαντά με ειρωνική διάθεση. Σε κάθε περίπτωση, τα υβριστικά σχόλια διαγράφονται. Χωρίς να ενημερωθεί η γιαγιά.Από την άλλη, δεν λείπουν και οι θαυμαστές. «Κάποιοι μου έκαναν και πρόταση γάμου, μόνο και μόνο γιατί ήθελαν να τρώνε με τη γιαγιά μου» λέει η Βανέσα. «Πολλοί δείχνουν εγκαρδιότητα, κάποιοι συγκινούνται κιόλας...»Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

