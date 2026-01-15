«Βουτιά» άνω του 3% για το πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι τιμές πετρελαίου υποχώρησαν έως και 3% μετά από δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι «οι σκοτωμοί» στο Ιράν «τέλειωσαν» και την αόριστη στάση του ως προς το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Στις διεθνείς αγορές, το βαρέλι WTI έπεσε στα 60,16 δολάρια (-3%) και το Brent στα 64,61 δολάρια (-2,87%).

Οι τιμές είχαν προηγουμένως αυξηθεί σημαντικά λόγω της κλιμάκωσης των εντάσεων στο Ιράν, μετά τις βίαιες καταστολές σε ογκώδεις διαδηλώσεις και τις απειλές της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη.

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν βουτιά άνω του 3% στις διεθνείς αγορές σήμερα, έπειτα από δηλώσεις Ντόναλντ Τραμπ, κατά τον οποίο «οι σκοτωμοί» στο Ιράν «τέλειωσαν», καθώς και την επιλογή του αμερικανού προέδρου να παραμείνει αόριστος για το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ειδικότερα, στις 07:25 (ώρα Ελλάδας), το βαρέλι της βορειοαμερικανικής ποικιλίας WTI υποχωρεί κατά 3,22%, στα 60,02 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent διολισθαίνει κατά 3,16% στα 64,42 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές είχαν σημειώσει άλμα τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας της κλιμάκωσης των εντάσεων στο Ιράν, που σπαρασσόταν από ογκώδεις διαδηλώσεις που κατεστάλησαν βίαια, και των απειλών της Ουάσιγκτον για επέμβαση στην Τεχεράνη.

Πηγή: skai.gr

