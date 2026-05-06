Υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου καθώς αυξάνονται οι ελπίδες για τον τερματισμό του πολέμου

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent διαπραγματεύονται στα 108 δολάρια την Τετάρτη, υποχωρώντας για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, αφού ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι «η Επιχείρηση Επική Οργή ολοκληρώθηκε», σημειώνοντας ότι οι στόχοι της είχαν επιτευχθεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα διακόψουν προσωρινά την προσπάθειά τους να βοηθήσουν τα ακινητοποιημένα πλοία να εξέλθουν από το Στενό του Ορμούζ, δίνοντας χρόνο για να αξιολογηθεί εάν μπορεί να επιτευχθεί μια πιθανή συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης, σημειώνει το Trading Economics.

Ωστόσο, ο αποκλεισμός των ΗΠΑ σε πλοία που ταξιδεύουν από και προς ιρανικά λιμάνια θα παραμείνει σε ισχύ. Η Ουάσινγκτον στρέφει τώρα την προσοχή της στο άνοιγμα του Στενού, αντιμετωπίζοντας αυξανόμενη πίεση από άλλες χώρες και αντίθεση στον πόλεμο στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Το συμβόλαιο του Brent (Ιουλίου) κινείται πτωτικά κατά 1,55%, στα 108,17 δολάρια το βαρέλι την Τετάρτη (07:10 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (συμβόλαιο Ιουνίου) σημειώνει πτώση 1,54%, στα 100,69 δολάρια το βαρέλι.

