Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 20 Δεκεμβρίου

Συνολικά 1.507.876.106,09 ευρώ θα καταβληθούν σε 3.752.525 δικαιούχους από τις 16 έως τις 20 Δεκεμβρίου 2024 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

- στις 20 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 1.170.000.000 ευρώ σε 2.450.000 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2025,

- στις 16 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 169.804,93 ευρώ σε 131 δικαιούχους για παροχές του τ. ΟΑΕΕ,

- στις 20 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 13.000.000 ευρώ σε 26.800 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας),

- από τις 16 έως τις 20 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 13.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ,

- στις 18 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 84.144.750 ευρώ σε 605.282 δικαιούχους της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης συνταξιούχων με προσωπική διαφορά,

- στις 18 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 11.076.600 ευρώ σε 55.383 δικαιούχους του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης (άρθρο 18, παρ. 1 του Ν. 5162/2024) και

- στις 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 39.484.951,16 ευρώ σε 79.193 δικαιούχους για δωρόσημο.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 60.000.000 ευρώ σε 120.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 70.000.000 ευρώ σε 350.000 δικαιούχους για δώρα επιδομάτων ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 8.000.000 ευρώ σε 12.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

- 15.000.000 ευρώ σε 33.000 μητέρες για δώρα μητρότητας,

- 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

- 3.000.000 ευρώ σε 36 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

