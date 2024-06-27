Σε δημόσια διαβούλευση έθεσαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης και η Υφυπουργός Αλεξάνδρα Σδούκου σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, με θέμα την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής από αυτοπαραγωγούς και Ενεργειακές Κοινότητες με την οποία αλλάζει το καθεστώς αποζημίωσης και συμμετοχής στην αγορά για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Με το net-billing, ο καταναλωτής/αυτοπαραγωγός θα αποζημιώνεται για την περίσσεια ενέργεια με την τιμή της αγοράς, όπως διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο ενέργειας. Για τους οικιακούς αυτοκαταναλωτές με συστήματα ισχύος έως 10.8 kW, αυτό το ποσό θα περνάει απευθείας ως έκπτωση στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ρεύματος.

«Μέσω του net-billing η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενισχύει περαιτέρω την αυτοκατανάλωση και την αξιοποίηση φθηνής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) από πολίτες και επιχειρήσεις.

Με την εισαγωγή του σχήματος net - billing στην αυτοπαραγωγή, διορθώνονται οι όποιες στρεβλώσεις υπήρξαν με τα προηγούμενα μοντέλα που εφαρμοστήκαν, καθώς ο ταυτοχρονισμός, πλέον, της παραγωγής ενέργειας με την κατανάλωση αντικατοπτρίζει το πραγματικό κόστος της ενέργειας που συμψηφίζεται χωρίς να δημιουργούνται ελλείμματα στην αγορά», τονίζει το ΥΠΕΝ.

Επισημαίνεται ακόμη ότι δεδομένου πως οι τιμές της αγοράς ενέργειας τις απογευματινές ώρες είναι υψηλότερες, η εφαρμογή του net-billing δίνει ισχυρό κίνητρο για την εγκατάσταση αποθήκευσης (μπαταριών), μεγιστοποιώντας το οικονομικό όφελος. Επιπλέον η αποθήκευση θα βοηθήσει το ίδιο ηλεκτρικό σύστημα να απορροφήσει περισσότερες ΑΠΕ, απελευθερώνοντας πολύτιμο ηλεκτρικό χώρο.

Στο σχέδιο τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάπτυξης σταθμών παραγωγής, με: α) τον ταυτοχρονισμένο συμψηφισμό, β) τον εικονικό ταυτοχρονισμένο συμψηφισμό και γ) τη συλλογική αυτοκατανάλωση.

Το φωτοβολταϊκό σύστημα μπορεί να εγκαθίσταται είτε στον ίδιο χώρο με την κατανάλωση (net billing), είτε οπουδήποτε αλλού στο δίκτυο (virtual net billing).

Επιπρόσθετα, προσδιορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα ενεργούν οι αυτοκαταναλωτές από κοινού, θα συμμετέχουν στις δραστηριότητες και θα επιμερίζουν την παραγόμενη ενέργεια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως ή και ηλεκτρονικά τα σχόλια και τις προτάσεις τους (net.billing@prv.ypeka.gr - Υ.Π.ΕΝ, Γενική Δ/νση Ενέργειας, Λεωφ. Μεσογείων 119, 115 23 Αθήνα), μέχρι και την 6η/07/2024.

Οι τροποποιήσεις σε σχέση με την υφιστάμενη Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382/19.02.2019 έχουν επισημανθεί με κίτρινο χρώμα.

