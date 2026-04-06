Υπεγράφη η παραχώρηση του οικοπέδου του e-ΕΦΚΑ για τη Λαϊκή Αγορά Κηφισιάς

Ο Δήμος Κηφισιάς, μετά από πρωτοβουλία του Δημάρχου Κηφισιάς Βασίλη Ξυπολυτά, προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης χρήσης τμήματος ακινήτου ιδιοκτησίας του e-ΕΦΚΑ, επί των οδών Μπακογιάννη και Χαριλάου Τρικούπη, έναντι ανταλλάγματος, για τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιήθηκε μετά από συντονισμένες ενέργειες του Δημάρχου Κηφισιάς Βασίλη Ξυπολυτά σε συνεργασία με την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και τον e-ΕΦΚΑ. Ο Δήμαρχος ζήτησε την παραχώρηση του συγκεκριμένου ακινήτου για τον σκοπό αυτό και η θετική έκβαση της διαδικασίας κατέστη εφικτή χάρη στη συμβολή της Υπουργού Νίκης Κεραμέως και του Προέδρου του e-ΕΦΚΑ, κ. Βαρβέρη.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την πόλη, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ουσιαστική αποσυμφόρηση του ιστορικού κέντρου της Κηφισιάς, τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και την αναδιοργάνωση μιας κρίσιμης καθημερινής λειτουργίας της πόλης με όρους μεγαλύτερης ασφάλειας, καλύτερης προσβασιμότητας και αυξημένης λειτουργικότητας.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς έρχεται να δώσει λύση σε ένα αίτημα δεκαετιών για τη μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς σε καταλληλότερο χώρο, αίτημα που είχε τεθεί επανειλημμένα και από προηγούμενες δημοτικές αρχές, ακριβώς λόγω της κυκλοφοριακής και λειτουργικής επιβάρυνσης που προκαλούσε η υφιστάμενη θέση της.

Η μέχρι σήμερα λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς επί της οδού Μπακογιάννη, σε άμεση γειτνίαση με την οδό Χαριλάου Τρικούπη και παραπλεύρως του Ιστορικού Κοιμητηρίου Κηφισιάς, δημιουργούσε σημαντικές κυκλοφοριακές πιέσεις σε έναν βασικό οδικό και διαδημοτικό άξονα, επιβάρυνε τις συνθήκες στάθμευσης στους παρακείμενους δρόμους και προκαλούσε ζητήματα ασφάλειας για πεζούς, επισκέπτες και κατοίκους της περιοχής. Ιδιαίτερα τις ημέρες λειτουργίας της αγοράς, η επιβάρυνση αυτή επηρέαζε συνολικά τη λειτουργία του κέντρου της πόλης.

Η μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς στον νέο χώρο συνιστά, επομένως, μια παρέμβαση με άμεσο και μετρήσιμο αποτύπωμα στην καθημερινότητα της Κηφισιάς. Στόχος είναι να απομακρυνθεί ένα σταθερό σημείο κυκλοφοριακής πίεσης από το ιστορικό κέντρο και να οργανωθεί η λειτουργία της αγοράς σε πιο κατάλληλες και ασφαλείς συνθήκες, με όφελος τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες και παραγωγούς που δραστηριοποιούνται σε αυτήν.

Η νέα χωροθέτηση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια ποιοτικά αναβαθμισμένη μορφή λειτουργίας της αγοράς, με μεγαλύτερη ασφάλεια, καλύτερη οργάνωση και ουσιαστικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και πολύ λιγότερη ταλαιπωρία για τους κατοίκους της περιοχής.

Η σύμβαση προβλέπει παραχώρηση για δύο έτη, με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη έτος, κατόπιν σχετικού αιτήματος και απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ. Ο χώρος θα χρησιμοποιείται δύο ημέρες την εβδομάδα, αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς, ενώ εκτός των συγκεκριμένων ημερών και ωρών θα παραμένει στην αποκλειστική κατοχή και χρήση του e-ΕΦΚΑ.

Το μηνιαίο αντάλλαγμα ορίζεται σε 1.500 ευρώ.

Η Λαϊκή Αγορά εξακολουθεί να αποτελεί έναν θεσμό με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, που εξυπηρετεί καθημερινές ανάγκες των πολιτών και στηρίζει την πρόσβαση σε ποιοτικά και προσιτά προϊόντα. Η νέα αυτή εξέλιξη επιτρέπει στον Δήμο Κηφισιάς να διασφαλίσει τη συνέχιση του θεσμού σε καλύτερες συνθήκες, συνδέοντάς τον ταυτόχρονα με έναν ευρύτερο σχεδιασμό βελτίωσης της λειτουργίας της πόλης.

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς δήλωσε:

«Με την υπογραφή της σύμβασης προχωράμε σε μια ουσιαστική λύση για την πόλη. Αποσυμφορούμε το κέντρο της Κηφισιάς, βελτιώνουμε την κυκλοφορία και δημιουργούμε την πρώτη “κλειστή” Λαϊκή Αγορά στην Αττική. Είναι μια παρέμβαση με σαφές κοινωνικό και λειτουργικό αποτύπωμα, που δείχνει ότι ο Δήμος Κηφισιάς δεν μένει στη διαπίστωση των προβλημάτων, αλλά προχωρά σε συγκεκριμένες λύσεις με αποτέλεσμα».

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως δήλωσε:

«Είναι σημαντικό η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας να έχει κοινωνικό αποτύπωμα, να έχει θετικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα του πολίτη. Στην προκειμένη περίπτωση, το Υπουργείο Εργασίας και ο e-ΕΦΚΑ ανταποκριθήκαμε άμεσα σε ένα ώριμο και τεκμηριωμένο αίτημα του Δήμου Κηφισιάς, για αξιοποίηση με έσοδα για τον e-ΕΦΚΑ μη χρησιμοποιούμενου ακινήτου του e-ΕΦΚΑ για τη λειτουργία λαϊκής αγοράς.»

Πηγή: skai.gr

