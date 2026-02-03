Χρηματιστήριο: Στις 2.376,94 μονάδες, με άνοδο 1,29%

Ανοδικά κινούνται οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά η οποία βρίσκεται σε νέα υψηλά 16 και πλέον ετών, εν μέσω θετικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές και οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, της Elvalhalcor και της Motor Oil.

O Γενικός Δείκτης στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.376,94 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,29%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.379,56 μονάδες (+1,40%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 122,95 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,45%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,42%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (+3,72%), της ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+3,14%), της Elvalhalcor (+2,48%), της Πειραιώς (+2,23%), της Εθνικής (+2,15%) και της Motor Oil (+2,00%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aktor (-1,47%), της ΕΥΔΑΠ (-0,70%) και της ΔΕΗ (-0,40%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 4.532.737 και 3.101.435 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 19,95 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 16,67 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 63 μετοχές, 42 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές:Vidavo (+8,00%) και Έλαστρον (+5,20%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Δάϊος (-2,29%) και Κλωστήρια Ναυπάκτου (-1,99%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

