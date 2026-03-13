Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να δράσει άμεσα αν οι τιμές της ενέργειας παραμείνουν υψηλές.

Δήλωσε σίγουρος ότι η ευρωπαϊκή οικονομία έχει την ικανότητα να απορροφήσει κραδασμούς.

Εκτιμά ότι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα φτάσει το 2% ακόμη και στο χειρότερο σενάριο.



Η Ευρώπη θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα για να περιορίσει τις πιέσεις και να προστατεύσει τις οικονομίες και τους πολίτες της, εάν οι υψηλές τιμές ενέργειας διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα εξαιτίας του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, δήλωσε στο Reuters ο επικεφαλής των υπουργών Οικονομικών του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περίπου κατά 37% από την έναρξη της σύγκρουσης, εντείνοντας τις ανησυχίες για τις πληθωριστικές επιπτώσεις και αυξάνοντας την πίεση προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, δήλωσε ότι οι συνέπειες μιας παρατεταμένης σύγκρουσης θα αποτυπωθούν αναπόφευκτα στις αγορές ενέργειας, στο κόστος μεταφορών, στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τελικά στις τιμές για τους καταναλωτές.

«Γι’ αυτό είναι σημαντικό η Ευρώπη να δράσει γρήγορα και με συντονισμένο τρόπο ώστε να περιορίσει τις πιέσεις και να προστατεύσει τόσο τις επιχειρήσεις μας όσο και τους πολίτες και τις οικονομίες μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει τη φορολογία ενέργειας, τα τέλη δικτύου και το κόστος άνθρακα ως πιθανούς τομείς για βραχυπρόθεσμα μέτρα που θα μπορούσαν να μειώσουν την πίεση στις βιομηχανίες που πλήττονται από τις υψηλές τιμές ενέργειας.

Η Ελλάδα, η Γαλλία και η Πολωνία ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα ανώτατα όρια στις τιμές πετρελαίου και περιορισμούς στα περιθώρια κέρδους. Ωστόσο, τα πιεσμένα δημόσια οικονομικά ορισμένων μεγάλων οικονομιών σημαίνουν ότι τα δημοσιονομικά τους περιθώρια παραμένουν περιορισμένα.

Ο Πιερρακάκης δήλωσε ότι τα πρόσφατα πλαφόν κερδών που επέβαλε η Ελλάδα σε καύσιμα και τρόφιμα δεν θα έχουν «ουσιαστική άμεση δημοσιονομική επίπτωση στον προϋπολογισμό». Πρόσθεσε επίσης ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο τουρισμός και οι επενδύσεις - βασικοί πυλώνες της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας - έχουν επηρεαστεί.

«Η ελληνική οικονομία είναι ισχυρή και ανθεκτική»

Ο ίδιος τόνισε ότι ο προϋπολογισμός της Ελλάδας έχει ήδη λάβει υπόψη ακόμη και το δυσμενέστερο σενάριο για ολόκληρο το έτος: «Ακόμη και υπό αυτές τις συνθήκες, η οικονομική ανάπτυξη θα παραμείνει κοντά στο 2%, γεγονός που δείχνει ότι η ελληνική οικονομία παραμένει ισχυρή και ανθεκτική», είπε.

Ο Πιερρακάκης σημείωσε ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα πόσο θα διαρκέσει η τρέχουσα κρίση, αλλά υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία «διαθέτει την ικανότητα και την ανθεκτικότητα να απορροφήσει τέτοιους κραδασμούς».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει επίσης σημαντικές επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια, στις υποδομές και στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ εξετάζει πρόσθετη χρηματοδότηση για μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες (SMRs), με στόχο να μειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τις εισαγωγές πετρελαίου.

Ο Πιερρακάκης κάλεσε ακόμη για ταχύτερα βήματα προς την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Ένας από τους βασικότερους στόχους μου είναι η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Οι εύρυθμα λειτουργούσες και ανταγωνιστικές χρηματοπιστωτικές αγορές είναι κρίσιμης σημασίας», σημείωσε.



Πηγή: skai.gr

